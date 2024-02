Leegyszerűsítve a Magyarországot letaroló infláció azt jelenti, hogy ha van most 3 millió forintod, az nagyjából ér a használtautó-piacon, mint három-négy éve kétmillió Ft. Emiatt az a hárommillió, amiből egykor SX4-es Suzukit vagy Renault Fluence-t lehetett venni újonnan, ma egy 10 év körüli, 200-300 ezer kilométeres használt családi autóra lehet elegendő, ha a többség számára emészthető nevű, kiterjedtebb szervizhálózatú márkák autóinál maradunk. Ezúttal 3 millió forintos keretből ajánlunk családi autóként is jól bevethető használt autókat.

Škoda Yeti – Ötletes, de nem hibátlan

Sok ember vágyik terepjárónak ható autóra és vannak, akiknek az összkerékhajtásra is szükségük van, vagy csak nem akarnak kiszolgáltatva lenni a reggelre megérkező hótakarónak, a felázott bekötőúton kialakuló sártengernek.

Rengeteg SUV van különféle generációkból 3 millió forint körül. A használt Škoda Yeti nagyon jó térkihasználásával, okosan variálható belső terével lett befutó. A belső tere kiugróan jó, megbízhatósága viszont csak a dízelmotorokkal kecsegtető, a korábbi generációs, fogazott szíj helyet még láncos vezérlésű turbós benzinesekkel nem.

Használt Škoda Yeti

Mettől-meddig? 2009-2017

Modellfrissítés: 2013 végén

Irányárak: kb. 2,1-5,5 millió Ft

Mi van helyette? Még öregebb Nissan X-Trail, Toyota RAV4, VW Tiguan

4223-4275 milliméter a Yetik hossza, a 2013 végi modellfrissítés óta van terepjárósabbra vett Outdoor verzió is. A kompakt méretek dacára sikerült tágas és jól átrendezhető utasteret körbezárni a Roomsterből átvett, tologatható és kivehető hátsó ülésekkel, a széleken két kényelmes, középen egy kényelmetlen üléssel. Sajnos az ülésvariálás nem járt alapáron.

Ahol ez adott, ott a Varioflex-üléseket hosszirányban tologathatjuk, előrebuktathatjuk és kivehetjük attól függően, mi a feladat. Az Opel Merivában és a Ford Focus C-Maxban látott trükköt is tudja a Yeti, tehát a két szélső ülés hátrébb és az ajtóktól beljebb rögzíthető a középső szék eltávolítása után. Így csak ketten férnek el, de ők szellősebben ülhetnek.

A 4×4-es modellekben az off-road kapcsolót megnyomva engedékenyebb lesz a kipörgésgátló és 50-es tempóig az ABS engedi kissé blokkolni a kerekeket, hogy a talajba besüllyedve, maga elé kupacot gyűrve jobban lassuljon az autó. Lejtőn működik az automatikus fékezés 2 és 30 km/óra között.

105 lóerős az 1,2 TSI, 122 lóerő ad le az 14 TSI és 160-at tud az 1,8 TSI Mindhárom turbós négyhengeres finoman jár, jó a nyomatékleadásuk és teljesítményükhöz képet takarékosan működnek.

Gyakori a piacon a DFSA motorkódú 2,0 TDI, ami a 110 lóerőst jelzi. Az 1968 köbcentis dízel 140 és 170 lóerővel is elérhető volt, de nem nagy lemondás a 81 kilowattos alapverziót választani. A Yeti külső-belső továbbfejlesztése után a szintén ajánlható, CAYC motorkódú 1,6-os TDI lett a dízel belépőmodell, 105 lóerővel.

Megbízhatósági szempontból a dízelmotoros Yetik ígérnek nyugodtabb éveket. A benzines motorok itt még a láncos vezérlésű TSI turbós benzinesek.

Közülük az 1,8 TSI a leginkább kockázatos olajzabálás és láncbaj szempontjából, de az üzemanyag-szivattyú hajtásától elkopó vezérműtengelytől a szelepkokszosodásból fakadó indítási és működési hibáktól a víz- és az olajtér összeborulásig ezek a motorok okozhatnak fájó kiadásokat használtan. Ne feledjétek, a vevő legtöbbször nem tudja, mi a valódi ok egy autó eladása mögött, milyen javítási költségek belengetése motiválja az eladót a váltásra.

Hárommillió Ft alatt a 2014-es modellfrissítés előtti autókat hirdetik használtan, ezzel a kerettel nem sok használt Škoda Yeti közül válogathatunk. De az emberek elszegényedésével a használtautó-piacról is megtorpanást hallani, ami kicsit javíthat a vevők alkupozícióján.

Suzuki SX4 S-Cross – Drága, de nem véletlenül

Autószerető emberek azon is lemérhetik az itthon évekre szabadjára engedett infláció hatását, hogy a pénzromlás miatt alig lehet 3-3,5 millió forintból megvenni egy újonnan ennél alig többe kerülő Suzuki SX4 S-Cross-t, pedig idén már 8-11 éves autók lesznek az első széria tagjai.

Hárommilliós keretbe nagyon szűken fér bele az SX-4 S-Cross, de hajtáslánca alapján az 1,6 literes benzinessel ez az autó 250-300 ezer km felett sem ígérkezik időzített bombának és a szintén 1,6-os, FIAT-eredetű dízelmotor sem térdel le pár százezer kilométertől.

Használt Suzuki SX4 S-Cross

Mettől-meddig? 2013-2021

Modellfrissítés: 2016 nyarán

Irányárak: kb. 2,8-7,1 millió Ft

Ajánlott motor: 1,6 16V (120 LE), 1,6 DDiS (120 LE)

Mi van helyette? Formátumra BMW X1, Citroën DS4; méretre a Nissan Qashqai is

A típus SX4 nevű elődje kisautó volt, amit a 270 literes csomagtartó is mutat, utóda azonban felnőtt a kompakt autók közé. Ezt jelzi a 4300 milliméteres hosszra rímelően 430 literes csomagtartó, két fokozatban állítható meredekségű hátsó üléstámlákkal.

Kényelmében és belső kivitelében az SX4 S-Cross a kategória alsó harmadába szorul. Zöröghet a műszerfal és a – filcalátétekkel megszelídíthető – kalaptartó, a minőségérzet közepes az utastérben és a váltógomb fényezése hamar megkophat, de ezek könnyen emészthető dolgok.

Összesen kétféle motor volt elérhető a 2016 nyári modellfrissítés előtt az SX4 S-Cross-hoz, mindkettő 1,6-os. Az egyik az 1586 köbcentis, kellően sűrű olajcserékkel szinte golyóálló, olajat még 300 ezer km felett is csak igen mérsékelten fogyasztó benzines szívómotor, amelynek brutális az értéktartása használtan.

120 lóerejével és 156 Nm nyomatékával az ötödikben takarékosan hosszúra áttételezett hajtáslánc elegendő az autóhoz és kifejezetten kedvező fogyasztást nyújt.

Nálunk országágúton 4,4 literig ment le a tesztautó fogyasztása, de a Spritmonitor.de 6,7 l/100 km-es átlaga is kedvező. A másik erőforrás több mint kétszer ekkora nyomatékot ad 320 Nm-rel. A dízel hangos, erős és takarékos a használt Suzuki SX4 S-Cross-ban, átlagosan 5,3 liter fogyaszt százon.

Egy ennyire megbízható autónál arra is figyelni kell, hogy ne maradjon ki egy kötelező karbantartási feladat, például 105 000 km-nél új gyújtógyertyákat kapjon a motor. A kevés hibaforrás egyike a klímakompresszor, az utastéri fűtőventilátor és a külsőhőmérséklet-érzékelő. A vékony fényezés könnyen sérül, a korróziógátlás tisztességes.

Ford C-Max és Grand C-Max – Ketten jobbak

Ha több helyre van szükségetek, a még magasabb üléshelyzet a preferencia és a hárommilliós kerettel nem az ársáv legaljáról szeretnétek turkálni a használt családi autók között, adja magát a Ford C-Max és a Grand C-Max. Az első generációs (C214 kódjelű) kompakt egyterű neve még Ford Focus C-Max volt, amiből a 2010-es modellváltáskor eltűnt a Focus.

Megduplázódott viszont a kasztniválaszték, a Scénic és a C4 Picasso módszerét követve megjelent önálló verzióként a harmadik üléssorral is kapható modell. A Grand C-Max 62 milliméterrel magasabb a jobb fejtér miatt az ötüléses C-Maxnál. A térkínálaton a 14 centiméterrel megnyújtott tengelytáv is sokat javít, emiatt a csak öt üléssel megrendelt Grand C-Max is jóval tágasabb, mint a sima C-Max.

Ford C-Max, Grand C-Max

Mettől-meddig? 2010-2019

Modellfrissítés: 2015

Irányárak: kb. 1,9-6,2 millió Ft

Ajánlott motor: 1,6 Ti-VCT (115 LE), 1,6 és 2,0 TDCi dízelek

Mi van helyette? Citroën Grand C4 Picasso, Mazda5, Opel Zafira C, Peugeot 5008, Renault Scénic és Grand Scénic, SEAT Altea XL

A Grand C-Max önállóságát a nagyon praktikus tolóajtók is hangsúlyozzák, amit a kompakt egyterűek között addig csak a Mazda5 kínált a szűken értelmezett kategóriában, ha a Berlingókat, Doblókat más autófajtának vesszük. Tolóajtóval nincs annyi ajtórányitás a gyerekek részéről, kényelmesen nagy nyíláson hajolhatunk át a gyermekek övének be- és kicsatolásához és jóval könnyebb ki- vagy beszállni szűk parkolóhelyen

2015-ben nagyot változott a motorkínálat a modellfrissítéssel, ekkor lettek 1,6 helyett 1,5 literes a turbódízelek, a csúcsteljesítményük változatlanul 95-120 lóerő közötti. A 140-170 lóerős 2,0 TDCi megmaradt a kínálatban.

Ugyanekkor a 150 és a 182 lóerős, 1596 köbcentis benzines turbómotorokat is leváltották az 1499 köbcentis feltöltött négyhengeres benzinesek, ugyanolyan teljesítményadatokkal, változatlanul 240-240 Nm-es nyomatékmaximummal, ami egyforma volt a ráncfelvarrás előtt is.

Akinek elég kisebb teljesítmény, az is kerülje el klasszikus ívben az 1,0 EcoBoost háromhengereseket! Ezek a 100 (helyesen kerekítve inkább 101) vagy 125 lóerős turbómotorok 50-80 ezer kilométeres korukban is meg tudtak kotlani, többek között az olajban futó vezérműszíj elmállása miatt.

A szíj foszladéka eltömítheti az olajszivattyú szívókosarát, amitől a motor kenés nélkül marad és besül, de a szíj el is szakadhat. Ez főleg akkor fenyegeti a motort, ha nem a gyárilag előírt minőségű olajat kapja a cserék idején, de az összes szervizelőírás gondos betartása sem garancia 100 000 motorhibától mentes kilométer megtételére.

Nem véletlenül kerülnek viszonylag sokba használtan a szívó benzinesek a Ford kompakt egyterűjéből. A Ti-VCT jelölésű, változó szelepvezérléses benzinesek igazán üzembiztosak, élettartamuk magas. Arra kell ügyelni, hogy két katalizátort kellhet cserélni és lambda szondából is kettő-kettő, összesen négy működik ebben a motorban.

Nagyjából 1,9-2 millió forinttól kapni Ford C-Max egyterűeket, a használt Ford Grand C-Max ára nem szignifikánsan magasabb, mint a rövidebbé. A hárommilliós határba beleférő dízelek közül az 1,6-osok is jók, a 2,0 TDCi nyilván vonzóbb nagyobb ereje és a többnyire gazdagabb felszereltség miatt. Várható szervizköltsége alapján a 105 és a 125 lóerős 1,6 Ti-VCT benzines szívómotor a nyerő, ha 3 millió forintból kell használt autót találni.