2487 köbcentis a négyhengeres, 16 szelepes szívó benzines, amely túlélte a méretcsökkentős-turbósító motorfejlesztés közel 20 éve tartó korszakát. Vagy ha a Smart Fortwo 599 köbcentis sorhármas turbómotorjától számítjuk akkor több mint negyed évszázadot.

Hosszú löketű a motor, a furat 87,5, a löket 103,48 mm. Nyomatékmaximuma 221 Nm, széles sávban, 3200-5200 között. A láncos vezérlésű benzines 6000-es fordulatszámon adja le legnagyobb teljesítményét, ami 137 kW vagy 186 lóerő.

A Camryben használt ötödik generációs hibrid hajtásrendszer benzines tagja többnyire Atkinson-ciklusban üzemel, amikor a szelepvezérlés változtatásával megnyújtja a munkaütemet, hogy a motorral minél nagyobb munkát végeztessen és minél kisebb nyomással illetve hőmérséklettel távozzon a kipufogószelepeken át az égéstermék, a fogyasztás csökkentéséért.

Ám az A25A-FXS kódjelű motor működhet normál módon is, a hagyományos Otto-motorok elvén, amikor részterhelése helyett erőből kell húznia nagy terhelésnél, mélyre nyomott gázpedállal. Mindehhez a közvetlen és a szívócső-befecskendezést is variálja, megelőzve a direktbefecskendezéses motorok szelepkokszosodását.

Észak-Amerikában összkerékhajtású is van belőle, harmadik villanymotorral a hátsó kerekek hajtására, Európába csak elsőkerekes Camry jön egy elektromos hajtómotorral és egy másik villamos géppel, amely áramot termel és a benzines újraindítását végzi.

218-ról 230 lóerőre nőtt a hibridrendszer csúcsteljesítménye a nagyfeszültségű akku lecserélésével. A nikkel-fémhidrid akkumulátort váltó lítiumion akkumulátorcsomag jobban viseli az intenzív kisütést és visszatöltést, amihez a hűtése is jobb, így elektromos oldalról gyarapodhatott a lóerők száma.

Az akkuból kivasalt áramtöbblettel az állandó mágneses szinkronmotor 208 Nm-t és 100 kilowattot ad le, ami 136 lóerő. A villamos és a benzines motor csúcsteljesítménye a Toyota soros-párhuzamos hajtásrendszereiben nem adható össze, nem egyszerre érik el és adják le maximális teljesítményüket. Sajnos az 1560-1635 kilós Camry se fékezett, se fékezetlen utánfutót nem vontathat.

Elöl sima MacPherson futóművet kap a Camry, hátul a Toyota TNGA-K padlólemezére épülő autóban adott a független, többlengőkaros futómű, körbe acélrugókkal. Adaptív lengéscsillapítás nem rendelhető.

Nagyon kiterjedt a vezetőtámogató rendszerek köre, a Toyota erre a Yaris szintjén is sokat áldoz. A kötelező ütközés-megelőző vészfékezés gyalogos- és biciklista-felismeréssel nyilván van, adott a jelzőtábla-felismerés, a radaros adaptív sebességtartó, a kormánnyal is beavatkozni képes sávban tartó sávelhagyás-felismeréssel és a vészfékezés, mielőtt a kereszteződésben szemből érkező autó elé kanyarodnánk, ami persze rossz helyen is megállíthat. Az autó felügyeli a holtteret és a mellettünk lévő sávot kiszálláskor és állandóan vizslatja a vezetőt, hogy nem autózik-e túl fáradtan.

Még a korábbi Camry járt fogyasztásmérő körünkön. A Vezess Teletankban is bizonyított a hibrid hajtásrendszer