Ha egy autó elfut 300-350 ezer kilométert a főelemek nagyjavítása, cseréje nélkül, már elégedettek lehetünk. Félmillió megtett kilométernek már kifejezetten örülhetünk, ami pedig utána jön, az végképp ajándék.

Olvasónk autója azonban egymillió kilométer küszöbén állt, amikor megbeszéltük, hogy az XV40-es hibrid Toyota Camry lesz a kilométerkirályok sorozatunk következő tagja G Astrák, TDI Škodák, egy C Vectra, egy Focus és egy öthengeres szívódízel T4-esVolkswagen kisbusz után.

Toyotás családba érkezett Floridából

Gazdája évtizedek óta ragaszkodik a Toyotákhoz. Volt két E110-es Corollája, közvetlenül a Camry előtt két dízel Avensist hajtott. Bár a részecskeszűrő bajai és az injektorgondok miatt nem igazán szerette őket, maradt a márkánál, amikor 2008-ban autót keresett.

Ez az időszak volt a forint hőskora, amikor 400 helyett 250 forintot ért egy euró és a dollárt sem 360 forintért váltották, mint most, hanem 150 Ft körül. Annyiért lehetett Amerikából áthajózni egy alig használt hibrid szedánt a Toyotától, amennyibe itthon egy Prius II került.

Szabados László egy hazai autókereskedésben, 18 000 kilométerrel vette meg a Floridából származó metálszürke limuzint. Megbízható és takarékos autót keresett, mert rengeteget autózik: vállalkozása burkolatjeleket fest és bevásárlóközpontok parkolóiban festi fel a parkolóhelyeket országszerte.

Kevés autópálya, sok országút

Tehát nem hamburgi utakkal szaladt bele most már hétjegyű kilométer az autóba, hanem itthon. A cégtulajdonos egy kezén meg tudja számolni, hány külföldi túra van a most már több mint egymillió kilométerben, mindhárom szomszédos országba vezetett.

Legtöbbet országúton fut a kilométer-milliomos Toyota, sokszor harmad negyedrendű országutakon, elhanyagolt útburkolaton. Kora reggelenként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Apagy a kiindulási pont. Szatmárt el sem hagyva is összejöhet 300 km egy nap alatt, máskor jóval nagyobb túrák adódnak.

Gazdája máig emlékszik a Camryvel töltött leghosszabb munkanapra: az Apagy-Győr-Dunaújváros-Kunfehértó-Békéscsaba-Apagy körön körülbelül 1050 kilométert tett meg az országon belül.

Nyugodtan vezet, sosem hajszolja az autót. A 2AZ-FXE motorkódú szívó benzines Atkinson-ciklusban működik, a hajtó villamos géppel megtámogatva a hibridrendszer 186 lóerős csúcsteljesítményével jól lendületben tartható a 4805 milliméter hosszú, 1820 mm széles, 1470 mm magas limuzin.

999 999 km: átfordul, megáll?

Itt nem azért nem megy a légkondicionáló, mert elromlott és nem csináltatták meg, László nem szereti a klímázást. Autópályán járva is inkább lehúzza az ablakokat, a fotózásra is hűtés nélkül érkezett a rekkenő hőségben.

A számláló a fotózás napjának estéjén ért el 999 999 kilométerhez. Egyikünk sem tudta, mi történik, vajon átugrik 000 001-re, megáll 999 999-nél, mint a Škoda Superb 1,9 TDI, esetleg átvált vonalakra? Az egymillió kilométeres határ átlépésekor a számláló lecövekelt 999 999-en és azóta is ennyit ír ki.

Ezzel a közeljövőben mindenképp kezd valamit a tulajdonos, mert a napi számláló működik ugyan, de csak 999 kilométerig mér és nehéz volna követni vele, hogy mikor esedékesek a szervizek. A drága megoldás az óracsoport cseréje, de talán egy új műszeregység kifizetése nélkül is átírható az óraállás 000 001-re.

Nem érezni, hogy kilométer-milliomos

Ebben az autóban az a legmeglepőbb, mennyire nem látni és érezni rajta az egymillió kilométeres futásteljesítményt. Egyedül a kormánykerék szúrt szemet, amelynek a legtöbbször markolt részen elmállott a műanyag. A tulaj egyszerűen körbevágta a bal kézfeje helyét, azóta a könnyűfém kormányvázat fogja elégedetten. A biztonsági övre szerelt patentet egy ideje kulcskarika helyettesíti, hogy ne csússzon le az övcsat.

Egész valószerűtlen tartósságot mutat az üléskárpit. Sosem volt védőhuzat az ülésen, de egymillió km alatt sem szakadt ki a szövetborítás.

Csak a ki- és beszállással leginkább terhelt oldaltámasz alatt kezd kialakulni egy lyuk. Az első ajtókon lévő szövetburkolat kicsit megereszkedett, de ez sem szakadt.

Valóban nagymenő extra a hátsó fejtámlákba szerelt DVD-lejátszó, de ez nem emeli más kategóriába az autót.

Ennek ellenére a fejtámla cipzáras műbőrtokjával fedett képernyőt megpillantva egy hölgy drága luxusautónak könyvelte el a Camryt, épp az az illető, akitől Szabadosék egy debreceni lakást vásároltak. Az ügyvédhez tartva zsörtölődni kezdett az eladó, miszerint ha előbb látja a kocsit és hogy micsoda Krőzus a vevő, akkor jobban kitartja az ingatlan árát.

Erre számíts a használt hibrid Toyota Camrytől 2006 és 2011 között futott a Toyota Camry hatodik generációja, XV40 kódjellel. Az erős forint korszakában egy itteni kettes Prius áráért be lehetett hozni szürkeimportban egy sokkal kényelmesebb, erősebb és komolyabb autót Észak-Amerikából. A hibrid Toyota Camry Japánban is gyártásban volt, de a hazai használtautó-kínálat legtöbb tagja Georgetown-ban készült. Ezeknek az autóknak az alvázszáma 1-gyel vagy 4-gyel kezdődik, a J-vel indulók szálltak hajóra Japánban. Amerikai háttere miatt a Camrynek van pár baja, az akadályérzékelő nélküli ablakemelő, a behajthatatlan külső visszapillantó, a komfortindex hiánya, a csomagok közé benyomuló, olcsón konstruált csomagtérfedél-zsanér, az idegen mértékegységek sora a Fahrenheitben megadandó klímahőmérséklettel, mérföldben számoló műszerekkel. A rádió nem fog páros tizedesjelű állomásokat, például a 94,8-at, és kellemetlen a csak 300 literes csomagtér, amely nem bővíthető a hátsó üléstámla lehajtásával és síalagút sincs. Ha az autóban nem a gyári előírású 0W20-as vagy 5W20-as motorolajat használták, ami a hibrid autóban fontos a négyhengeres gyakori újraindításai miatt, magas lehet az olajfogyasztás. Nézzétek meg a kipufogóban, van-e olajkoksz vagy frissen törölték-e tisztára! Mindkettő gyanús. Kellően sűrű olajcserével az alublokkos és könnyűfém hengerfejű motor bámulatosan megbízható és hosszú élettartamú, ami a láncos vezérlésre is igaz. Tisztán kell tartani az akkucsomag hűtését segítő ventilátort a csomagtérben és a kalaptartó feletti levegőbeszívó-nyílást, hogy ne romoljon az akkucellák hűtése. Általában a belső, gyengébben hűtött cellák mennek tönkre hamarabb. A nikkel-fémhidrid (NiMH)-akkuk cellái cserélgethetők a Priusok, Yarisok, RAV4-ek, Camryk, RX és GS hibridek között, ami bontott alkatrészekkel nagyban csökkenti a javítási költségeket. 40 ezer kilométerenként ki kell cseréltetni a fékfolyadékot, különben odalesz a blokkolásgátló hidraulikatömbje. Nagyjából 2 és 3 millió Ft között mozog a cikk feltöltésekor a hibrid Toyota Camryk ára használtan, többnyire 250-400 ezer kilométeres óraállással. A 100 kilométeren 6-8 liter/100 km között fogyasztó autó hibalehetőségeiről és értékeiről itt olvashattok részletesen.

Szó sincs babusgatásról

Azt nem mondanám, hogy a tulaj üti-vágja az autót, mert nem hajszolja, legfeljebb 130-140-nel utazik vele, de véletlenül se úgy nézzetek erre a Toyota Camryre, mint egy babusgatott kedvencre!

Szabados László ezzel hurcol több mázsányi festéket, néha vödrök vannak a csomagtartón kívül a hátsó ülésen és a lábtérben is. Ezek okozták az ajtókárpitok és az újságtartók sérüléseit is. Japán autókban ötödennyi kilométerrel is feladják az ajtóhatárolók, itt is petyhüdtek, nem tartják már meg az ajtókat.

Nagyon intenzív használatban van a hibrid Toyota Camry, karosszériáját mégsem pettyezik plezúrok. Jobb elöl van egy lökhárító-horzsolás és a hűtőmaszkról pereg a fedőlakkal. Apróbb balesetek érték csak az autót, elöl egyszer őzgázolás miatt kellett cserélni az egyik hűtőradiátort.

Cellacserék voltak, akkucsere nem

Bár az autó két és félszer megtette a Föld-Hold távolságot, a hibridhajtás akkupakkját egyszer sem kellett cserélni, nem adta fel 400 ezer km után. A Panasonictól származó nagyfeszültségű akkumulátor javítása miatt a tulaj kétszer járt egy erre szakosodott műhelyben, ahol egyszer 10-12 cellát kellet cserélni, a következő hibaüzenet után emlékei szerint talán hármat.

Legutóbb, amikor a műszeregységben ismét megjelent a Check Hybrid System felszólítás, elég volt lekötni rövid időre a 12 voltos akkumulátort, ezután nem jelentkezett újra a hibaüzenet. Az utastéri kijelzőn jól látni, ahogy a hibridhajtás ma is áram-visszatermeléssel csökkenti a fogyasztást, a lassításokkal bespájzolt árammal segítve a gyorsításokat, mérsékelve a benzines motor terhelését. Inverterbaja sem volt a Camrynek, szemben a családban akkor szolgáló, sokkal újabb és kevesebbet futó Highlander hibriddel.

Csak a 0W20-as motorolaj

600 ezer kilométerig 15 ezrenként ismétlődtek az olajcserék, ekkortól 10 ezer kilométerenként jár az XV40-es Toyota Camry Nyírturára, egy márkafüggetlen szervizbe a kocsit gondozó szakemberhez. A motor ma is 0W20-as olajdjal fut, amit a gyár előírt, nem váltottak ostobán vastagabbra a nagy futásteljesítmény miatt, amit a motor meg is hálált. Egyáltalán nem kell olajat utántölteni két csere között, a jól ütemezett olajcseréknek is köszönhető, hogy a vezérműlánc eredeti és hibátlanul működik.

700 ezer kilométernél kérdezett rá a kocsi gazdája, hogy kell-e kenőanyagot cserélni sz erőátvitelben? Abban maradtak a szerelőjével, hogy végül is miért ne. A következő olajcserén 900 ezer kilométernél esett át a hajtómű. Más sors a hibrid Toyota Camry-vel járni, mint egy olajos kuplungú duplakuplungos autót 40-60 ezrenként olajcserére hordani, amelyben mégis elromolhat az automatikus sebességváltó.

Alig volt vele gond

760 000 kilométernél, nagyjából 200 ezer forintos ráfordítással, a szívó négyhengeres különféle tömítések cseréjét igényelte. Egyik sem volt főtengelyszimmering vagy hengerfejtömítés, de a részletek az emlékezet homályába vesztek.

Nagyritkán egy-egy lengőkar fogy, néha féktárcsával fékbetétekkel és futóműalkatrészekkel megtoldva. Annyira nem kellett hozzányúlni az autóhoz, hogy a javítási kiadások között egy új napellenző az említésre méltó tétel, ami gyári alkatrészként érkezett Amerikából. Talán 14 dollárba került az eltört napellenző pótlása.

Fotózás közben egyetlen zörej jött az autóból, ami nem üzemszerű, a hátramenet és az előremenet között váltva hallható fémes pattanás. A hajtóműnek is nevezett fokozatmentes hibrid erőátviteli egység még nem igényelt javítást. Egy ideje ég a műszerfali hibalámpa. A kocsi viselkedése nem utal meghibásodásra, de ez sosem ilyen egyszerű, a hibaüzenet okát ki fogja deríteni a kocsi gazdája.

Egy helyen rozsdásodik csúnyán

Alulról szép a Camry, a hátsó sárvédőívek is jól dacoltak az idővel. Csak a bal első kerékívtől kezdett erősen korrodálni a lemez egy keményebb telet követően, majd a barnulás megállt a most is látható stádiumban. Ha továbbmegy és romlik a helyzet, a tulaj kicserélteti a sárvédőt.

XV40-es Toyota Camry a Vezess Értékbecslőben

Ritkán van rá szükség, de olyankor költséges a 12 voltos indítóakkumulátor cseréje. A kis akkumulátorból meg kell venni a gyárit a jobb hátsó kerék mögé beépített telep speciális formája miatt, cserébe a Toyota-akksik nagyon sokáig működnek.

Egyszer sem kellett trélert hívni az autóhoz, az autó mind a 982 ezer kilométeren úgy szolgálta Szabados Lászlót és családját, hogy soha, sehol nem állt meg alattuk és mindenhonnan hazaért.

Több százezer kilométer adataiból kalkulálta a fedélzeti számítógép a 6,3 l/100 kilométeres átlagfogyasztást, amihez végtelen számú tankolás tartozik. A betöltőnyílás fedele eláll és szorul, nem bírta a rengeteg nyitást-zárást, emiatt nagy erővel kell benyomni, hogy ne álljon el túlságosan a karosszériától.

Mennyit bírhat még?

Felmerült már tulajdonosában, hogy megváljon az autótól, de ami pénzt ennyi kilométerrel adnának érte, az elhanyagolható a használati értékéhez képest. És ami a fő, hogy megszerette a hibrid Toyota Camryt, nemcsak példás megbízhatósága miatt. A plüss üléskárpittal nyáron sem izzadsz nagyon az ülésbe, télen nem süt belőle a hideg, bár van ülésfűtés a Camry hibridben. Nyugodt autó, a megbízhatósága fantasztikus, bármikor indítózok, beindul és működik – dicséri tulajdonosa.

Valahol 750-800 ezer kilométernél lett igazán kíváncsi rá, hogy mennyit megy még el ez a kivételes minőségű autó? Úgy fest, hogy még sokáig igazolja a hibrid Toyoták legendás tartósságát, jóval az egymillió kilométeres határon túl.