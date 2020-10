Folytatódik a Vezessen a Kilométerkirályok sorozat, a dízel Focus és a benzines G Astra után ismét egy dízelmotoros használt autóval. Ezt a Škoda Octavia 1,9 PD TDI Combit 10 éves korában 450 ezer forintért vette mostani gazdája 2018-ban. Ő használtautó-értékesítő, tehát szakember, aki tudta, mit vesz, és miért mond igent egy autóra, amitől sokan hanyatt homlok menekülnének.

Ára nagyjából egymillió forinttal volt alacsonyabb egy átlagos futásteljesítményű és szebb karosszériájú, 2008-as dízel Octavia II áránál, mert a fekete kombi valós futásteljesítménye majdnem egymillió kilométer.

Első gazdája is elég sokat járt vele, 2011-ben közel 140 000 kilométerrel adta el az autót egy személyszállítónak. Lekértem az autó adatlapját a Jármű Szolgáltatási Platformon, ahol a Magyar jármű jelleg rubrikában szerepel is, hogy taxi volt, ott a taxiengedély száma és az igazolások az autó sikeres taximinősítéséről. A taxis múltról vallanak az évente ismétlődő vizsgák és a fotókról is könnyű kiszúrni a képeken a sárga rendszámtáblát.