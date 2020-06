Szeretnénk egy sorozatot indítani sokat futó használt autókról, a kocsik szerviztörténetéről. Ehhez várjuk azon tulajdonosok jelentkezését (info kukac vezess.hu, ld. itt), akiknek megvannak a feljegyzések, a számlák a kocsi karbantartásáról, a cserélt alkatrészekről, a különféle kiadásokról. 400-500 ezer kilométernél többet futott autókat keresünk, amelyekben nem azért mutat ennyit a számláló, mert az óra előrepörgetésével sikerült az adóhatóságnál egyensúlyban tartani az üzemanyag-elszámolást.

Opel Vectra C Z20NET, 634 000 km

Ezúttal egy használt Opel Vectra C-t mutattunk be, amely azért is érdekes, mert a Föld-Hold távolság másfélszeresét nem autógázas és nem is dízelmotorral, hanem benzinessel tette meg, ráadásul a nagypályás, 175 lóerős turbós kétliteressel. Ezt a Z20NET motorkódú benzinest kapta a testvérmodell Saab 9-3-is különféle teljesítményszinteken. Ez a turbós benzines a 9-3 1.8t-ben is kétliteres hengerűrtartalmú, ott 150 lóerős.

Benzinből 8,95, autógázból 10,64 l/100 kilométer a Spritmonitoron a 175 lóerős C Vectrák átlagfogyasztása. Ebben az autóban eredeti a motor, a váltó és még a kettős tömegű lendkerék is

Zalaegerszegen vette át megrendelője a lépcsőshátú Opel C Vectrát 2004. februárjában, az autó jelenleg a harmadik gazdájánál fut. Nekünk a középső tulajdonos mutatta meg a különleges használt Opelt, amikor árulni kezdte. A látvány és a limuzin jó kiállása nem is sejteti, hogy félmillió kilométernél jóval többet futott, zömmel Magyarországon belül és messze nemcsak autópályán. A gyári nevén osztriga árnyalatú karosszéria számos elemén újrafényezett, de szép állapotú és nem rozsdásodik 16 évesen sem.