A Toyota moduláris TNGA (Toyota New Generation Architecture) padlólemezeinek K szériájára épül a Camry, ugyanarra, mint a RAV4 vagy a Lexus NX. Európában az7 autó csak elsőkerék-hajtású lehet, a hibrid hajtásrendszer pedig már a frissített, ötödik generációs. Szívómotorja 2,5 literes, Atkinson-ciklusú négyhengeres, váltója továbbra sincs, bolygómű végzi a nyomatékváltást a benzinmotor és a hajtó villanymotor között. Ez a rendszer továbbra is soros-párhuzamos hibrid, vagyis tud hajtani elektromosan és közvetlenül a benzinmotorral is.

A rendszerteljesítmény a korábbi 218 lóerőről 230 lóerőre nőtt, de igazán a rendszer hatékonyságában feltűnő a változás. 8,3 másodpercről 7,2-re csökkent a 0-100 km/h-s gyorsulás, ami már észrevehető különbség. A jobb teljesítmény-leadás főként az új hibrid akkumulátornak köszönhető, aminél már lítium-ion technikát alkalmaztak. A gyári vegyes fogyasztási érték 4,8 liter/100 kilométer.

A Camry vezetéstámogató rendszerei között a kötelezők mellett alapáron belekerül a kiszállássegítés és a figyelmeztetés rányitásra. Széria az automata vészvillogó: ha egy autó gyorsan közelít hátulról, az autó bekapcsolja a vészvillogót, hogy figyelmeztesse. Alapáras a veszély esetén kormányzással segítő baleset-elkerülő rendszer is, amely gyalogos és más jármű esetén is működésbe léphet. Ezek mellett figyelmezteti a sofőrt arra is, ha mögötte gyorsabban érkezik egy jármű – igazán hasznos, ha valaki nem figyel eléggé maga mögé. Akkor is szól, ha lehúzva maradt valamelyik ablak menet közben és megkérdezi, hogy felhúzza-e. Ha leokézzuk, azonnal felhúzza az ablakokat.