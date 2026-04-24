A Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj törlése kiváló sokhetes lehetőséget adott a Forma-1-es csapatoknak, hogy az első három forduló valós körülmények között szerzett tapasztalatai, valamint a riválisoknál látott megoldások alapján komoly fejlesztési munkát végezzenek, valamint megállás nélkül szimulátorozzanak.

A jövő hétvégi Miami Nagydíj előtt a Ferrari és a Red Bull is teszteléssel – még pontosabban 200 km-es távra korlátozott, csakis a Pirelli extrém kemény demógumijain teljesíthető forgatási nappal – koronázta ezt meg csütörtökön.

Lewis Hamiltonék Monzában, Max Verstappenék Silverstone-ban küldték pályára a számos újítással felszerelt autóikat. A Ferrari új padlólemezt, új szárnyakat, köztük a már a téli teszten, majd Kínában is kipróbált átforduló, Macarenának becézett hátsó szárny új változatát próbálta ki az Olasz Nagydíj helyszínén, emellett már az átírt szabályoknak megfelelő akkutöltési és kisütési módokkal is kísérleteztek a pilóták a hosszú egyenesekben.

A nürburgringi Pirelli-teszt után ült vissza az RB22-es volánjához Max Verstappen, aki alá a Red Bull szintén alaposan átalakított autót adott, egyesek egyenesen B változatról, 2.0-s verzióról beszélnek. Az első három fordulón mindössze 16 pontot gyűjtő alakulat Silverstone-ban új első szárnyat, új padlólemezt-diffúzort, új oldaldobozt próbált ki, sőt, az RB22-esen megjelent a Ferrari innovációja, az átforduló hátsó szárny Red Bull-os értelmezése-másolata is.

Red Bull copying Ferrari?👀🔴



Red Bull was seen testing a new rear wing similar to Ferrari’s famous “Macarena” while also bringing new sidepods and front wing specs. 🔵



Érdekes, hogy az elmúlt években az aerodinamikai fejlesztésekben úttörőnek számító Red Bull most a követők közé tartozik, de a lényeg a felzárkózás, az eredmények igazolják majd, hogy helyes volt-e a lépés.

A 2026-os Forma-1-es világbajnoki idény jövő pénteken folytatódik a Miami Nagydíjjal, majd három héttel később jön a Kanadai Nagydíj.