Utoljára 2020-ban rendeztek Forma-1-es futamot a Nürburgringen, amikor is a koronavírus-járvány miatt megkavart versenynaptár miatt berántották a németországi helyszínt, ahol így megtartották az Eifel Nagydíjat. Most, hat évvel később ismét visszatért az F1 ide, ismét a versenynaptár megkavarása miatt: az iráni háború miatt áprilisból kihúzott közel-keleti versenyek felszabaduló idejét a Pirelli használta ki, és ide szerveztek gumitesztet a Mercedes és a McLaren részvételével.

“Élveztem a vezetést reggel” – fogalmazott a mercedeses George Russell, aki már a 2020-as futamon is ott volt. “Nagyon szeretem a Nürburgringet. Megtettem pár kört a Nordschleifén is. Igazi tradicionális, régimódi pálya. Szeretnék ide visszatérni egy nap versenyezni. Jelenleg nincs versenyünk Németországban, de a Mercedesszel jó volna, ha lenne egy a versenynaptárban” – tette hozzá, utalva a GP-pályára.

A szintén tesztelő mclarenes Oscar Piastri korábban még nem is autózott itt Forma-1-es autóval. “Remek pálya. Rég nem versenyeztem itt, az utolsó alkalom 2019-ben volt. Régimódi pálya ez bukkanókkal és egyedi rázókövekkel, különösen a kanyarkijáratokon. Szinte nincs hely hibázni, mindenütt fű és kavicságy van. Néhány szakasz nagy kihívást jelent, és egy modern Forma-1-es autóban a pálya elég kompaktnak tűnik azokhoz képest, melyeken most versenyzünk.”

Ezzel együtt az ausztrál is szívesen visszatérne a Nürburgringre, nem csak tesztelni. “Mindig jó ilyen történelmi pályákra visszajönni, persze, nem bánnám. Nem a kedvenc pályám, de nagyon érdekes és egyedi. Rengeteg szintkülönbség van benne, és a hely történelme is fontos. A pilóták szeretik a régimódi pályákat. Az ilyen helyekre jellemző tipikus rázókövek és bukóterek mindig több élvezetet nyújtanak, ha mindent jól csinál az ember.”