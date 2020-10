Élő: Forma-1 Eifel Nagydíj

Bottas kiszállt az autójából, műszaki hiba miatt adta fel a versenyt a Mercedes finnje. Eközben folyamatosan sárga zászlót lengettek a célegyenesben a törmelékek miatt, melyet ez az incidens váltott ki:

LAP 17/60

Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing 😱 He has a whole lap to run to get back#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/HJoiEzxtaT

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020