Ugyan nem titok, a Vezessen is írtunk róla, néhány pilóta is utalt már rá különböző megszólalásokban, de összességében valamelyest keveset emlegetett részlete a 2026-os szabályrendszernek, hogy az akkumulátorok töltését és kisütését öntanuló algoritmus, kis túlzással mesterséges intelligencia végzi, a szimulációk, majd az edzések alapján a futamra már nagyjából „tudja”, mikor is „kell” alkalmazni a villanymotor által nyújtott pluszteljesítményt, az ún. boostot.

A Japán Nagydíj utáni nyilatkozatokból az egykori Benetton-, McLaren-, Jordan-versenyző, 1996-os visszavonulása óta folyamatosan szakkommentátorként dolgozó Martin Brundle szúrta ki, hogy ezen a téren túl messzire, akár a szabályokon túlra is mehetett akár minden egyes 2026-os Forma-1-es versenyautó.

„Nem is volt szándékomban megelőzni Lewist, egyszerűen csak rákapcsolt az aksi, pedig nem is akartam, de nem én irányítom” – mondta a Szuzukában a hajrában a ferraris Lewis Hamiltonnal az 5. helyért csatázó címvédő, Lando Norris.

„Szóval megelőztem, de utána üres volt az aksi, úgyhogy lazán el is ment mellettem. Az külön probléma volt, hogy a 130R-ben (a pálya gyors, nagy ívű, tavalyig gyakran padlógázon vett kanyarja – B.G.) aktiválódott az akkumulátor. El kellett emelnem a gázt, különben ráfutottam volna, és utána már nem is nyomhattam a pedált. Ha újra ráléptem volna, az aksi megint bekapcsol, azt pedig nem akartam, eleve nem kellett volna működnie. De az elemelés és újbóli rálépés után magától bekapcsol, én pedig semmit sem tehetek” – magyarázta a mclarenes.

Brundle a brit Sky Sports The F1 Show-jában emlékeztetett arra, hogy a szabályok szerint – a 2026-os kiadásban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Sportszabályzatának B1.8.1. pontja (a linken angol nyelvű pdf) – a versenyzőknek mindenkor egyedül, segítség/rásegítés nélkül kell vezetniük, az MI-s „boost” pedig nincs összhangban ezzel.

„Azt hiszem, a pilótáknak is gond ez, szerintem pedig aggasztó, amit Lando Norris mondott. Ami azt illeti, a Forma-1-ben van egy szabály – és nagyon rég él már, ráadásul nagyon egyszerű, de nagyon széles kört fed le: a versenyzőnek egyedül, segítség nélkül kell vezetnie. Azaz a pilótákat nem érhetné meglepetés az öntanuló autó részéről. Ezt ki kell dobni. Tudom, hogy most nem ezzel foglalkoznak, de az erőleadásnak arányosnak kellene lennie a pedál lenyomásával. Ez alapvetés, lineárisnak kellene lennie. Komoly kérdés ez az FIA részére” – magyarázta.