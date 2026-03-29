A 2026-os új Forma-1-es erőforrásoknál az akkumulátorok nem kizárólag a fékezés közben mozgásienergia-visszanyeréssel, hanem közvetlenül a belső égésű motorral is töltődhetnek, ilyenkor jelentősen visszaesik a teljesítmény, a sebesség, ami jelentős tempókülönbséget okozhat az eltérő üzemmódban lévő autók között.

A szezon elején több pilóta is figyelmeztetett, hogy ebből komoly balesetek lehetnek, a Japán Nagydíj pedig meg is hozta az elsőt: a futam 22. körében Oliver Bearman érte utol a Spoon kanyar előtt az épp jóval lassabb alpine-os Franco Colapintót, és amikor az argentin a belső ív felé húzódott, a haasos angolnak nem volt választása, a fűre hajtott, ahonnan már irányíthatatlanul száguldott, hogy végül a bukótéren is átrongyolva az autó bal oldalával csapódjon a gumifalba.

A két autó között 45 km/órás volt a sebességkülönbség, a Haas végül 50 G-vel csapódott be, a rommá tört VF-26-osból kiszállva csúnyán bicegett is. Bearmant a protokollnak megfelelően a pályaambulanciára szállították.

A csapat még a verseny alatt közölte, hogy a pilótát megröntgenezték, szerencsére nem tört el semmije, csak zúzódott a térde.

A versenyfelügyelők nem vonták vizsgálat alá az esetet, és a Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao is úgy vélte, sem Bearman, sem Colapinto nem volt felelős a balesetért.

„Oliver egyszerűen nagy sebességgel érkezett meg az előtte haladóra, így elkerülő manőverre kényszerült, a fűre futott, ezért bukott. Szerintem az ok egyszerűen a hatalmas tempókülönbség volt” – mondta a brit Sky Sportsnak.

A verseny után megszólaló Alpine-pilóta is ugyanígy látta:

„A fő gond a nagy sebességkülönbség. Valami 50 km/órával lehetett gyorsabb nálam, amikor megláttam, már a füvön is volt. Komolyan, olyan mint amikor az egyik autó felvezető, a másik meg gyors körön van. Nagyon nehéz így versenyezni, ez igazán veszélyes, Örülök, hogy jól van, láttam, hogy képes járni, tényleg jó, hogy nem esett baja” – magyarázta a Viaplaynek Colapinto.

Szintén beszélt a baleset kapcsán az F1-es versenyzői szakszervezet, a GPDA egyik igzgtói posztját betöltő williamses Carlos Sainz, a spanyol emlékeztetett, hogy a versenyzők előre szóltak, baj lesz:

„Mi figyelmeztettük az FIA-t, hogy sok ilyen baleset lehet majd. A lehető leghamarabb változtatnunk kell. Remélem, hogy a pilótákra hallgatnak, és nem a csaptokra meg azokra, akik azt mondják, rendben van így a versenyzés. A versenyzés most nincs rendben” – mondta.