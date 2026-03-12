A Forma-1-ben a 2026-os szabályrendszerben sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a hajtásban az elektromos komponens. A villanymotor – ahogy a közúti autóknál is – azonnali gyorsulást, teljesítménytöbbletet biztosít, ám ha az nem dolgozik, az autó épp rekuperációs módban van, esetleg üresbe kapcsol, sokkal-sokkal lassabb, mint a korábbi években.

Erre volt figyelmeztető példa a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj rajtja, amikor a Racing Bulls-os Liam Lawson gyakorlatilag még állt a rajkockájában, így a mögüle érkezőknek, főleg a „vakon” odaeső alpine-os Franco Colapintónak elkerülő manővert kellett tenniük, az argentin csakis a villámgyors reflexeinek köszönhetően kerülte el a ráfutásos ütközést.

„Csak akkor tudatosult, milyen necces, milyen durva is volt az eset, miután a fedélzeti kamerás felvételeket is láttam. Általában számítottunk ilyesmire, a pilóták, a csapatok is tudták, hogy ez probléma lehet” – nyilatkozta Sanghajban az argentin versenyző.

„Többször is beszéltünk ezekről a potenciálisan balesetveszélyes helyzetekről. Most meg is történt. Szerencsére sikerült kitérnem, és végig tudtam csinálni a versenyt. De ott már valami 200 km/órával mentem, szóval jó gyors voltam. Amikor belép a villanymotor, nagyon hirtelen jön egy nagy lökés. Óriási sebességkülönbségek vannak az épp problémával küszködő és a normálisan futó autók között. Már a második szabadedzésen is volt egy húzós kalandom Lewis Hamiltonnal” – folytatta.

We all had the same response to Franco's impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Az F1-ben még 2011-ben bemutatkozott, a tavaly kihagyás után idén az új belépő Cadillacnél visszatért veterán, Sergio Perez szerint a melbourne-i incidens komoly figyelmeztetés volt mindenkinek.

„Kár, hogy ez történt, és kár, hogy ezt kell mondanom, de csakis idő kérdése, hogy valami hatalmas baleset történjen. Ha az autó üresbe kapcsol, mint Lawsonnál, akkor nagyon-nagyon 2-3 másodperc alatt veszélyes helyzet alakulhat ki a sebességkülönbségek miatt. Nem egyszerű ez, nem is tudom, mit lehetne tenni. Egyszerűen nagyon problémásak az új motorok a rajtoknál.”

