A tavaly a konstruktőri és Lando Norrisszal az egyéni világbajnoki címet is behúzó McLaren számára nem alakult valami jól a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj, hiszen Oscar Piastri már a rajtrácsra vezető körén összetörte az autót, el sem indult, míg a 6. helyről kezdő Norris gyakorlatilag nem lépett előrébb, mondhatni, a csapattársa kihullásával „megörökölt” 5. helyen intették le, de még ez sem igaz, ugyanis műszaki hiba miatt előle esett ki a Red Bull-os Isack Hadjar is, mégsem lett 4. Az sem sokon múlott, hogy a hajrában a 20. helyről rajtoló Max Verstappen is megelőzze.

A címvédő érthetően nem volt túl elégedett.

„Azt az eredményt hoztuk, amit megérdemeltünk. Szerintem egyértelmű, hogy a Red Bull gyorsabb volt, Max is majdnem elkapott. Nem volt egy jó futam, az elején az autóval is voltak gondok, változtattunk pár beállításon, utána már jobb lett. De a közelében sem vagyunk annak, ahol lennünk kellene. Messze le vagyunk maradva. Sok munka vár ránk” – mondta Norris.

„A javulás nem lesz gyors, nem máról holnapra, nem is egy-két héten belül jön majd. Nem is tudom, mennyi is volt a hátrányom, 50 másodperc? Az körönként majdnem egy másodperc. Benne van, hogy még mindig ismerkedünk az erőforrással, és még az autót is ki kell ismernünk. Úgy tűnik, a Ferrari autója jobb. Jelenleg esélyünk sincs elkapni őket. De minél több dolgot megértünk, annál jobbak leszünk.”

Norris már előzőleg is azt nyilatkozta, az új szabályok minden idők legjobban versenyezhető F1-es autói után minden idők legrosszabb autóit hozták, a versenyt követően pedig újra igen erőseket mondott:

„Túl kaotikus a versenyzés, ebből nagy baleset lesz, kár, hogy így van. Mi vezetünk, miközben tudjuk, hogy valami nagyon rosszul sülhet el Nem egy kellemes helyzet, de nem sokat tehetünk. Nagyon mesterséges a verseny, azon múlik, mit is csinál épp az erőforrás, néha egyenesen véletlenszerűen” – utalt az akkumulátor kisütésekor érkező nagy teljesítménytöbbletre, majd a töltés alatt fellépő drasztikus tempócsökkenésre.

„Hirtelen öten is megelőzhetnek, mi pedig tehetetlenül nézzük. De nem tudunk ezen változtatni, szóval nincs is értelme beszélni róla, legalábbis én így látom” – mondta, de azért kitért még a nagy tempókülönbségekre. „Attól függően, hogy ki mit csinál épp, 30, 40, 50 km/óra is lehet a különbség az autók között. Ha ilyenkor ütközünk, el fogunk szállni, át a kerítésen, mi is, mások is komolyan megsérülhetnek. Belegondolni is szörnyű!”

A McLaren világbajnokához hasonlóan az idénynyitó leintése után a Red Bull-os Max Verstappen is maró kritikát fogalmazott meg:

