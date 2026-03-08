Ahogy arról korábban a Vezess is írt, a 2026-os Forma-1-es szezonban a korábbinál is több lehetőséget vagy kockázatot rejtenek a rajtok, attól függően, melyik oldalról nézzük. Az Ausztrál Nagydíjon láthattuk is, hogy a Ferrariknak ez a szuperfegyvere elég jól működött, míg mások látványosan visszaestek.

A kezdés egyik nagy vesztese Liam Lawson volt. Szinte mindenki megelőzte őt, így 9. rajthelyéből nem is tudott sokat kihozni a Racing Bulls új-zélandi versenyzője. Autója annyira visszafulladt, hogy szinte állva maradt, a mögötte érkezőknek pedig résen kellett lenni a kikerülések során.

A felgyorsuló autók egyre váratlanabbul előzték meg Lawsont, így a későn jövőknek egyre kevesebb ideje maradt az elkerülő manőverekre. Franco Colapinto esete volt ebből a szempontból a legmeredekebb. Alig pár pillanat alatt kellett felfognia, hogy lassan haladnak előtte, de már kanyarodott is. Az Alpine argentin pilótája a fal felé kormányzott, autója be is szitált, de szerencsére arról az oldalról is megúszta a csattanást.

SCARY start to the Aus GP - not surprised this wasn’t on the replay during the race 😧 pic.twitter.com/7xfjVYOF0W — Matt (@mattamys) March 8, 2026

A futamot Lawson a 13., Colapinto a 14. helyen zárta egy, illetve 2 kör hátrányban.