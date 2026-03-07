A 2026-os Forma-1-es szabályváltozások egyik érdekes következményét magyar idő szerint vasárnap hajnalig nem láthatjuk még: ekkor jön ugyanis az első éles, immár téttel bíró rajt. Az elindulások a korábbinál is több lehetőséget vagy kockázatot rejtenek, attól függően, melyik oldalról nézzük.

Erről beszélt Charles Leclerc is az időmérőt követően. “Sok az ismeretlen. Nem igazán tudom, hogyan fog alakulni. Könnyen meg lehet előzni másokat az első körben, de könnyen meg is előzhetnek egy kör múlva, ha olyan hülyén mész. Nem tudom, hogyan fog mindez alakulni, de majd meglátjuk” – fogalmazott a Ferrari versenyzője.

A maranellóiakról igen sokat beszéltek a rajtok kapcsán, ugyanis a bahreini teszteken is rakétaszerűen lőttek ki a próbaindulások során, gyakorlatilag minden egyes alkalommal. Ennek hátterében az állhat, hogy a Ferrari-motoron kisebb a turbó, így könnyebb is az ideális fordulattartományba hozni az erőforrást a piros lámpák kialvásáig.

Leclerc szerint azonban nem lesznek ilyesfajta eltérések a rajtoknál, mint Bahreinben voltak. “A helyzet az, hogy ha mindenki az optimális ablakban lesz a rajtnál, nem lesz sok különbség az autók között. Mondhatni könnyű számunkra elérni az optimális ablakot a rajthoz. Szerintem nekik sokkal nehezebb, de sosem próbáltam a Mercedes-motort” – utalt a riválisokra a monacói. “Ha mindent tökéletesen csinálnak, nem számítok a küszködésükre.”