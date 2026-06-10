A vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjon röpködtek a bokszutcai gyorshajtásos büntetések, a ferraris Lewis Hamilton, a mercedeses George Russell, a mclarenes Oscar Piastri, az alpine-os Franco Colapinto egy-egy, a másik Alpine-pilóta, Pierre Gasly két 5 másodperces időbüntetést is kapott ezért a szabálytalanságért.

Bár a pilóták verseny közben, sőt még utána is arról beszéltek, hogy a mérőrendszer, a szenzor romolhatott el, sokkal inkább arról volt szó, hogy 2026-ra valamelyest változtattak a monacói bokszutca-bejáraton, a Cadillac boksza előtti ívet át lehetett vágni, így hiába nyomták a versenyzők a fordulatszámot korlátozó limitert, a megtett távolság és az idő alapján átlagot számító rendszerben a rövidítés miatt 60 km/óra feletti tempók jöttek ki.

A versenyzőket egyébként még a hétvége előtt figyelmeztették arra, hogy a bokszutcai behajtásnál maradjanak a gyors sávban, és az edzéseken is volt már ügy gyorshajtásból, de a futam hevében többen sem figyeltek eléggé – esetleg nem figyelmeztette őket a mérnökük úgy, mint például a futamgyőztes Kimi Antonellit.

A többség a panaszkodáson felül nem tett mást, de az Alpine a hajrában a 3. helyig kapaszkodó, majd büntetései után a 7. helyre visszaeső Pierre Gasly esetében felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az ügyet csütörtökön, azaz holnap, a Barcelona-katalóniai Nagydíj hétvégéjének kezdetén tárgyalják a pályán az ottani versenyfelügyelők.

Alpine-nak akkor lehet esélye változtatást elérni, ha új és releváns, az eset idején még nem ismert/elérhető bizonyítékot tudnak bemutatni, ami azért nem valószínű.