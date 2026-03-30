A Forma-1-ben 2026-ra új aerodinamikai és erőforrásokra vonatkozó szabályok léptek életbe. Míg az előbbiek ragyogóan vizsgáztak, rég nem látott módon lehetséges a követés, az utóbbiak terén a nagyjából fele-fele arányban a belső égésű motorra és a villanyhajtásra való támaszkodás számos problémát vetett fel.

Az akkumulátorok kapacitása viszonylag kicsi ahhoz, hogy a körök jelentős részén működjön a villanyos rásegítés, a töltés pedig kétféle módon történik, egyrészt az első tengelyről való mozgásienergia-visszanyeréssel, másrészt közvetlenül a belső égésű motorról való töltéssel – utóbbinál jelentős teljesítmény- és sebesség-visszaesés történik, ami egyrészt azzal jár, hogy az autók már bőven az egyenesek vége előtt lassulni kezdenek, emellett – mivel nem szabott szakaszokon történik a kisütés – a különböző autók különböző szakaszokon töltenek, ezért balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Utóbbira volt ékes példa a vasárnapi Japán Nagydíj, melyen a haasos Oliver Bearman érte utol a nála az adott pillanatban 50 km/órával lassabb Franco Colapinto Alpine-ját – a ráfutás elkerülésére az angol a fűre szaladt, alaposan összetörte az autót.

A tapasztalatok és panaszok alapján már a téli tesztek alatt felmerült, hogy változtatni kellene, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat követően pedig úgy hírlett, a Kínai és a Japán Nagydíj közti időszakban meg is indulnak az egyeztetések, ám végül a viszonylag problémamentes sanghaji verseny, valamint a bahreini és szaúdi fordulók törlése miatti kényszerszünet fényében áprilisra napolták el ezeket.

A szabályok hangolásának szükségességét illetően teljes az egyetértés – a pilóták pedig egyenesen azonnali változtatásokat követelnek –, ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a szuzukai versenyt követően a nyilvánosság felé is megerősítette, hogy a következő hetekben megkezdődnek az egyeztetések.

A felügyelőszervezet kiemelte, hogy a 2026-os szabályokról kezdettől fogva egyeztettek a Forma-1 vezetésével, a csapatokkal, a motorgyártókkal és a versenyzőkkel, valamint hogy a szabályrendszer eleve lehetőséget ad a különböző paraméterek valós tapasztalatokon alapuló áthangolására.

Most, hogy az első három forduló után már való életbeli adatok is rendelkezésre állnak, „több megbeszélést is beütemeztünk áprilisra, hogy kiértékeljük az új szabályok működését, és felmérjük, szükségesek-e bizonyos módosítások” – írta közleményében az FIA.

Bár azt is hangsúlyozták, hogy a biztonság a fő vezérelv, úgy tűnik, a versenyzők nem feltétlenül kapják meg, amit szeretnének, ugyanis „bármilyen esetleges, főképp az energiamenedzsmentet illető változtatás alapos szimulációkat és elemzéseket kíván”.

Úgy tudni, hogy a tárgyalások április 9-én kezdődnek, ám paddockbeli források szerint az alapvető elképzelés az, hogy a potenciális szabályváltoztatásokat csak 2027-es bevezetésre szánják.