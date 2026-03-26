A 2026-os új szabálycsomaggal a Forma-1-ben minden korábbinál nagyobb szerepet kapott a hajtás elektromos felének használata, az akkumulátorban tárolt energia megfelelő időben való kisütése, majd az energiatároló ideális ütemben való visszatöltése.

Ez ugyan néha farmuci helyzeteket hoz a pályán, hiszen például az időmérőn, a leggyorsabb körök futása közben is már az egyenes kétharmadánál lassulni kezd az autó – erre az épp a hétvégén következő Japán Nagydíjra hozott szabálymódosítással próbálnak megoldást találni –, ugyanakkor a töltési eltérések és az új autók (aktív) aerodinamikája miatt sokkal kiélezettebb és hosszabban tartó egy az egy elleni csaták alakulhatnak ki.

A pilóták egy része a fentieket sima jojózásnak tekinti, az (egyelőre) amúgy is nem ütőképes Red Bullt vezető Max Verstappen egyenesen azt állítja, hogy ez már „nem versenyzés”, aki pedig élvezi a 2026-os csatákat, nem is tudja, miről szól az autóversenyzés, de akad fajsúlyos ellenvélemény is.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonról kevesen mernék állítani, hogy nem tudja, mi az autóverseny, a Ferrari angol pilótája viszont úgy véli, két évtizedes pályafutása alatt még sosem volt ilyen élvezetes és izgalmas a pályán zajló adok-kapok. (Amit egyébként a Kínai Nagydíjon a pályán is demonstrált a ferraris csapattársával, Charles Leclerc-rel vívott csatájában.)

„Ha megnézzük a gokartozást, ott is ugyanez van” – mondta a hétvégén következő Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján az állítólagos jojózásról. „Ott is oda-vissza előzik egymást a versenyzők, sosem lehet igazán elhúzni, mégis, soha senki nem mondta a gokartozásra, hogy az pusztán jojózás, sőt, az a legélvezetesebb versenyzés” – magyarázta Szuzukában a 41 éves angol.

„A Forma-1 viszont hosszú-hosszú ideje nem nyújtott élvezetes csatákat. Az elmúlt 20 évben általam vezetett autók közül ez az első, amellyel a gyors kanyarokban is lehetséges a követés, amelyekkel nem száll el rögtön a behozott távolság. Most tudunk tapadni egymásra.”

„Előtte a közel kerülés problémájára amolyan sebtapaszként ott volt a DRS. Most itt van a teljesítménybeli különbség, egész kicsi, de azért különbség. De ami fontosabb, hogy az előzés után is képes követni a másik autó, amit én nagyon élvezetesnek tartok, mert a hosszú-hosszú évekkel ezelőtt Nicóval Bahreinben [Rosberggel, a 2014-es Bahreini Nagydíjon – a szerk.] vívott csatám óta nem voltak ilyen jó küzdelmeim, mint most. A versenyzésnek pont erről kellene szólnia, legyen igazi adok-kapok, ne egyetlen manőver legyen. Ami engem illet, nekem tetszik ez, aztán ha a többi csapat is felzárkózik, még több ilyen csata lehet” – fejtegette.

Hamilton a fentiekkel együtt hangsúlyozta, hogy azért ő sincs oda a 2026-os szabályrendszer bizonyos aspektusaiért:

„Egyértelműen nagyon más. Úgy tudom, sok más pilóta nem élvezi, vagy már fene se tudja. Én igen. Az autó könnyebb, fürgébb, egy kicsit furább, de élvezetes a vezetése. Hogy tetszik az energiamenedzsment? Egyáltalán nem, sőt, kimondottan csalódást keltő. Hogy tetszik-e az aktív aerodinamika? Nem különösebben. De összességében azért izgalmasabbá tették az F1-et. Úgy volt, hogy a hétvégén is sok vitorlázás lesz majd, ami különösen nem jó az időmérőn, de ezen meg épp változtattak is” – utalt a frissen bejelentett szabályváltoztatásra.