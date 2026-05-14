Viszont jelen példánk még ebben a ligában is kirívó. Mindössze 185 kilométert tett meg a képeken látható, rendkívül ritka, méregzöld Mercedes-AMG One, és első szervizelése nagyjából 15 millióba került. Nem csoda, hogy a tulajdonos meg akar szabadulni tőle, és a ritkaság még ebben a hónapban kalapács alá kerül az RM Sotheby’s árverésén.

A Mercedes-AMG One születését egy extrém hosszú, mérnöki izzadsággal teli vajúdás jellemezte. A stuttgartiak hatalmas fába vágták a fejszéjüket: egy valódi Formula–1-es hajtásláncot próbáltak megszelídíteni és közúti használatra alkalmassá tenni.

Amikor azonban a projekt végre révbe ért, az eredmény önmagáért beszélt – az autó azonnal meg is döntötte a sorozatgyártású autók körrekordját a Nürburgringen. A hajtáslánc lelke egy 1,6 literes, turbófeltöltős V6-os motor, amelyet nem kevesebb, mint négy villanymotor támogat meg. A kombinált rendszerteljesítmény brutális, 1049 lóerő.

A gyártás 2023 végén fejeződött be, mindössze 275 szerencsés példány hagyta el a csarnokot. Ezek egyike, egy teljesen egyedi fényezésű darab keres most új gazdát. Eladás előtt a tulajdonos alapos felfrissítésre gurult b a németekhez, aminek ára 37 610 euró, azaz jelenlegi árfolyamon nagyjából 14,8 millió forint.

Ha ezt leosztjuk a megtett távolságra, az jön ki, hogy ennek az AMG One-nak a fenntartása eddig kilométerenként több mint 80 000 forintba került.

A tételes bontásból rögtön megértjük, miért is kerül egy „rutinvizsgálat” egy vagyonba, ha egy hiperautóról van szó:

Munkadíj: A számla oroszlánrészét, 31 600 eurót (bő 12,4 millió forintot) maga a munkadíj tette ki. A mérnökök 80 munkaórát töltöttek az autóval, óránként 395 eurós (kb. 156 000 forintos) rezsióradíjjal számolva.

Légszűrő: 1872 euró (kb. 740 000 Ft).

Váltóolaj-szűrő: 2300 euró (kb. 908 000 Ft).

Olajleeresztő csavar: Egy egyszerű csavar cseréje ezen a szinten 150 eurós (kb. 59 000 Ft) tétel.

Motorolaj: A listán ez tűnik az egyetlen „akciós" tételnek a maga 555 eurós (kb. 219 000 Ft) árával a tíz egységnyi kenőanyagért.

Az összes valaha megépült AMG One közül vizuálisan talán ez a legütősebb példány. A Reingrün névre keresztelt rikító zöld árnyalatot látva az ember sokkal hamarabb tippelne egy Lamborghinire, mint egy Mercedesre.

Tudomásunk szerint nincs még egy AMG One ebben a színben. Maga a fényezés egy 27 500 eurós (közel 10,8 millió forintos) extra volt.

A beltérben prémium minőségű, Magma Grey (szürke) Nappa bőrözés fogadja a pilótát, amelyet a külső fényezéssel rímelő zöld kontrasztvarrás dob fel. Bár a pilótafülkét nagyrészt a csupasz karbonelemek uralják a versenysportos spártaiság jegyében, azért akadnak kényelmi extrák is, mint például a csúcskategóriás Sonus Faber audiorendszer.

Az árverési csomag részét képezi az összes eredeti kiegészítő: egyedi Sennheiser fülhallgatók, egy szerszámkészlet a versenyövek beszereléséhez szükséges konzolokkal, és a központi kerékcsavar-lazító kulcs is. A készletben még a rendszámtábla felszereléséhez szükséges eredeti csavarok is bontatlanul pihennek.