219-et is visszahívtak a jelenleg forgalomban lévő 275 darab Mercedes-AMG One-ból, ugyanis kigyulladhatnak. A német közlekedési hatóság (KBA) június 15-én tette közzé az erről szóló visszahívást. A leírás szerint nem a Forma-1-es ihletésű hajtáslánc, de nem is az elektromotorok valamelyike a ludas; a hátsó spoiler hidraulikavezetékénél jelentkező szivárgás okozhatja a tüzet – írja a Road & Track.

A szivárgás, ami a Mercedes eddig legyártott szupersport-modelljeinek akár 80 százalékában is jelentkezhet, arra vezethető vissza, hogy a vezetékből hiányoznak a sasszegek és a csapok. Amennyiben viszont a hidraulikafolyadék szivárogni kezd, és így forró felülethez ér, lángra kaphat. A visszahívás a 2022. december 12-e és 2025. május 9-e között gyártott autókat érinti.

A visszahívott modellekből 183-at Németországban értékesítettek, míg a többi más piacokon került forgalomba. Korábban két példány is kigyulladt az AMG One-ból – az egyik tűzeset ráadásul a közelmúltban történt –, azonban azok az esetek a mostani visszahívástól függetlenek.

Ilyen a Mercedes-AMG One

Az AMG One a Mercedes fennállásának legerősebb közúti típusaként tartják számon. Valódi Forma-1-es technikán alapul: az 1,6 literes, V6-os benzinmotor mellett négy villanymotor hajtja, összesen 1063 lóerőt biztosítva. Meglehetősen összetett az elektromos motorok szerepe, noha elsősorban a teljesítmény fokozására szolgálnak. Közülük az egyik a turbófeltöltő azonnali felpörgetéséről gondoskodik, egy másik a főtengelyre csatlakozik, míg a fennmaradó kettő az első kereket hajtja. Mindemellett az autó önálló mozgatására is képes, igaz, a kicsi, 8,4 kWh-s akkumulátorkapacitás mellett csak 18,1 kilométeren át. A 2022 végén bemutatott csoda-Mercedes 0-ról 100-ra 2,9 másodperc alatt lő ki, a végsebességét 352 km/órára korlátozták.

Kétszer is felállították vele a körrekordot a Nürburgringen, ahogyan csúcsot döntött Monzában is. A Forma-1-es versenyzők körében is kapós a típus, tekintve, hogy nemrégiben George Russell és Valtteri Bottas is beújított egyet-egyet. A mostani értéke 1-1,2 milliárd forint körül mozog.