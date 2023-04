Újabb erődemonstrációról számolt be büszkén a Mercedes-AMG Instagramon: csúcstermékük, a Mercedes-AMG One megdöntötte a monzai versenypálya körrekordját az utcai autók között. Az új csúcs 1 perc 43,902 másodperc, ez 200,7 km/órás átlagsebességet jelent az 5793 méter hosszú aszfaltcsíkon – Maro Engel, a Mercedes pilótája odatette magát, az tény.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mercedes-AMG (@mercedesamg) által megosztott bejegyzés

Már önmagában ez az érték eléggé beszédes, de van még két tény, ami segít nekünk kontextusba helyezni, mit is értek el a stuttgartiak. A korábbi rekordot a Porsche 911 GT3 RS tartotta a sebesség templomában 1:55,300-zal. Az új idő közel 12 másodperccel jobb, ez akkora mértékű ugrás, mintha valaki egy Forma-3-as autóból átülne egy Forma-1-es versenygépbe. Az AMG One körideje egyébként csak 19 másodperccel marad el a 2022-es Olasz Nagydíj leggyorsabb körétől, azaz annyira már nincs is messze, ami azért lenyűgöző dolog.

A Forma-1-hez egyébként több ponton is kapcsolódik az ősszel a Nürburgringen is rekordot futó hipersportkocsi. Erőforrása a Forma-1-ben is használt 1,6 literes V6-os motorra épül, de itt a rendszer része összesen öt villanymotor, melyek együttesen 1000 lóerő fölé repítik az AMG One teljesítményét. Az autóról, melyből Lewis Hamilton kettőt is rendelt, itt olvashatsz még többet: