6 perc 35,183 másodperc: mostantól ez a Nürburgring régi (hosszú) nagykörén a sorozatgyártású autók új rekordja. Az elkövető Maro Engel autóversenyző, az AMG márkanagykövete, valamint a Mercedes-AMG One hipersportkocsi voltak.

Embertelenül gyors a Mercedes-AMG hipersportkocsija Embertelenül gyors a Mercedes-AMG hipersportkocsija 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 4 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 8 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 12 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Utóbbira régóta vár már a világ: előtanulmányát 2017-ben mutatták be. Az idén nyáron leleplezett végleges szériaverzió minden részletét elolvashatod erre a linkre kattintva, de a lényeget összefoglaljuk itt: az F1-es technológiával kibélelt autó egy belső égésű motort és négy (!) villanymotort alkalmaz (elöl kettőt önmagában, hátul még kettőt hibrid konfigurációban). Az autó legnagyobb rendszerteljesítménye 1063 lóerő, végsebességét 352 km/órában korlátozzák. A szénszálas monocoque vázszerkezetű autóban teherviselő elem a hajtáslánc, a futómű nyomórudas szerkezetű, mint minden felső kategóriás pálya-versenyautóé, azokkal ellentétben azonban az AMG One kétüléses, és utcán is vezethető.

A papírformát most több mint igazolta az autó: miután a versenymérnökök a futóművet a kerékdőlés engedett maximumára állították, a menetvezérlő elektronikát pedig Race+ fokozatba kapcsolták – azaz az aktív aerodinamika a leszorítóerőt részesíti előnyben, a futómű a lehető legfeszesebb, a szabad hasmagasság elöl 37, hátul 30 mm-rel csökken, a villanymotorok pedig minden pillanatban maximális erőbedobással dolgoznak. Az egyenesekben egyetlen gombnyomással csökkenthető a légellenállás: ilyenkor az emeletes hátsó szárny felső része, valamint az első légterelő lapocskák kivonják magukat a forgalomból. Visszakapcsolni aztán nem is kell: amint a rendszer kanyar előtti fékezést vagy meghatározott mértékű oldalgyorsulást (kanyarodást) észlel, automatikusan és villámgyorsan ismét maximális leszorítóerőre áll vissza az aerodinamikai csomag.

Érdekes módon ahhoz, hogy a leggyorsabb kört megfuthassa, Maro Engelnek bizonyos előre jól meghatározott pontokon – ösztöneivel ellentétes módon – el kellett vennie a gázt: az ilyenkor aktiválódó regeneratív rendszer által az akkumulátorba visszatáplált elektromos energiára ugyanis szüksége volt a hajtáslánc elektromos komponenseinek ahhoz, hogy ahol kellett, maximális erőkifejtést biztosíthassanak.

Az AMG ONE egyébként alapfelszerelésként egyedi keverékű és mintázatú Michelin sportabroncsokat és kerámia fékrendszert kap, így tényleg utcai kivitelében mehetett fel a Nürburgringre az autó.

Maga a rekordkísérlet egyébként játékfilmbe kívánkozik. A nyirkos, piszkos aszfalt miatt reggel még távolról sem voltak ideálisak a körülmények, és mire felszáradtak a kritikus pontok, a nap lemenőben, a levegő – és az aszfalt – pedig kihűlőfélben volt. A stábnak egy órája maradt arra, hogy megtegyen néhány kört – hogy a beállításokkal, tankolásokkal és ellenőrzésekkel ne kelljen időt veszíteni, eleve két autót vittek ki a pályára.

Maro Engelnek sikerült megdöntenie a szériaautók korábbi rekordját – ezt egy Porsche 911 GT2 RS Manthey Racing tartotta 6 perc 43,300 másodperccel. A pilóta azonban nem volt elégedett az idejével, ezért a pálya hivatalos zárása előtt 29 másodperccel (!) még nekifutott egy utolsó utáni körnek. Az eredmény pedig őt igazolta: a 6 perc 35,183 mp több mint 8 másodperccel jobb az eddigi csúcsnál. (Ezek az idők a „normál”, 20 832 méteres nagy körre vonatkoznak; a mostanában használatos, valamivel rövidebb távon 6 perc 38,835, illetve 6 perc 30,705 mp a vonatkozó köridő.)