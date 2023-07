Alig néhány hónappal ezelőtt vehette át „céges” autóját Valtteri Bottas, az Alfa Romeo Forma-1-es versenyzője, úgy tűnik, a Giulia Am után egy igazi ritkaságot újított be. A finn a közelmúltban egy új Mercedes-AMG One kulcsait vehette át, vagyis az F1-es technikát használó közúti hipersportkocsi 275 tulajdonosának egyikévé vált.

Négy elektromos motor is segíti a Mercedes-AMG One hibridhajtását, ami a királykategóriából átvett, 1,6 literes V6-os turbómotorra alapul, így a konnektorról tölthető rendszer összesen 1048 lóerős teljesítményre képes. „Megérte várni rá” – kommentálta az összkerékhajtású sportkupé érkezését Bottas az Instagram-oldalán.

Bottas és a Mercedes nevét pedig már nem először hallhatjuk ugyanabban a kontextusban, hiszen a 33 éves pilóta 2017-től öt szezonon át versenyzett a gyári csapat színeiben, és két ízben is ezüstérmes lett az összetettben. Ehhez képest jelenleg azért is meg kell izzadnia az Alfa Romeo finnjének, hogy a pontszerzésért csatázzon, hiszen idén kilenc futam után mindössze öt pont szerepel a neve mellett.

Azzal pedig egyáltalán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az AMG-One Forma-1-es életérzést biztosít az utakon, hiszen nem sokkal lassabb a száguldó cirkusznál. Mint arról korábban beszámoltunk, egy monzai teszten bizonyosodott be, hogy csak 19 másodperccel maradt el a tavalyi Olasz Nagydíj leggyorsabb körétől.