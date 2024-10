A Mercedes-AMG One 2022 októberében megdöntötte a sorozatgyártású járművek körrekordját a Nürburgring északi nagykörén. Most ugyanazzal a pilótával, Maro Engel DTM-versenyzővel a volán mögött ismét nekifutottak a Nordschleifének, és több mint öt másodpercet faragtak le az eredeti rekordból.

A F1-es technológiákat alkalmazó hibrid hipersportautó 6 perc 29, 09 másodperc alatt tette meg a 20,832 kilométert, és ezzel az első közúti személyautó a világon, amely hat és fél perc alá tudott kerülni.

Az új rekord nem műszaki fejlesztés, hanem gondos időzítés eredménye: míg két éve nyirkos volt a pálya, most száraz és viszonylag meleg (20°C) volt az aszfalt, míg a környező levegő hűvös (15°C) volt. Maro Engel a harmadik mért körén érte el az új rekordot.

Az alábbi videón külső kamerákból követheted nyomon a rekordot. A fedélzeti kamera felvételét a cikk végén tekintheted meg.

Az AMG One hibrid komponense létfontosságú a motorteljesítmény maximális kifejtésében, ezért taktikusan kellett megtervezni, hogy a pálya mely szakaszain fogja a regeneratív fékrendszer segítségével újratölteni az akkumulátort. Ehhez időnként saját versenyzői ösztöneit is le kellett küzdenie, és az ideálisnak gondoltnál korábban elvennie a gázt.

A F1-es technológiákat alkalmazó AMG One belső égésű motorja 1,6 literes, V6-os egység, amely akár 11000/percig elforog. A turbó tisztán elektromos, a nagy teljesítményű villanymotor generátorként is szolgál. Az autó további három villanymotort alkalmaz: kettőt az első kerekeknél (oldalanként 120 kW), az utolsó pedig a főtengelyre csatlakozik.

Az AMG One lítium-ion akkumulátora pont ugyanolyan, mint amit az F1 autóban is alkalmaz a gyártó, csak sokkal nagyobb a kapacitása: a 8,4 kWh elvileg 18,1 kilométerre elegendő, persze nem versenytempóban.

A rendszerteljesítmény 1063 lóerő. A végsebességet 325 km/órában korlátozták.

A rekordkísérlethez az állítható futóművet szélsőséges pozícióba hangolták: elöl 37, hátul 30 mm-rel leültették, a beállításokat a legfeszesebbre vették, a motorvezérlést pedig a legagresszívabbra. Mindez gyári funkció, az üzemmódkapcsoló Race Plus állásában bárki megismételheti ezt a konfigurációt. Az autó aktív aerodinamikai csomagja is segített a rekordban: a kormánykeréken elhelyezett gombot megnyomva az aerodinamikai elemek csekély légellenállású pozícióba fordulnak. A pilóta kanyargós szakaszhoz érve visszakapcsolhatja azokat nagy leszorítóerőre. Ezen a téren nagyobb tapasztalattal bírt most Maro Engel, mint két éve, így ez is hozzájárult a sikerhez.

Szintén a szériafelszerelés részét képezik a karbon-kerámia fékek, továbbá azok a Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO abroncsok, amelyeket kifejezetten ehhez az autóhoz fejlesztettek ki.

Az alábbi videón a fedélzeti kameráról nézheted végig a rekordkört.