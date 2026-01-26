Max Verstappen többször is emlegette már, hogy szívesen indulna a nürburgringi 24 órás versenyen. Tavaly a tettek mezejére is lépett a Red Bull hollandja, amikor ősszel egy endurance-futamra benevezett. Ez azonban csak az első lépést jelentette.

Verstappennek 2026-ban lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyen a Zöld Pokol egynapos autóversenyén, ugyanis az nem ütközik egyik Forma-1-es futammal sem. Ez a lehetőség azonban csak papíron létezett: ahhoz ugyanis, hogy tényleg elindulhasson, részt kell vennie egy NLS-futamon is, mely a nürburgringi hosszútávú versenyek rövidebb verziója. A május 16-17. előtti két NLS-futam azonban rossz időben volt, ütközött mindkét hétvége Verstappen F1-es programjával.

Ahogy arról a Vezess korábban beszámolt, a felek elkezdtek erősen dolgozni az ütközés feloldásán, a dologba pedig beszállt a Mercedes is – vélhetően azok után, hogy a holland GT3-csapata megegyezett a márkával, hogy idén az ő autóikkal versenyeznek.

A lobbizás a The Race szerint sikeres volt, és az eredetileg a Japán Nagydíjjal (március 28.) ütköző NLS2-futamot egy héttel előrehozzák. Amennyiben Verstappen él a lehetőséggel és elindul a 24 órásra kvalifikációt jelentő megmérettetésen, csapattársa a Mercedes GT3-pilótái közül kerülhet ki – jelen állás szerint legnagyobb eséllyel Lucas Auer jöhet szóba.