Elképesztő heteket tudhat maga mögött Max Verstappen, akit újra bajnokesélyesként tartanak számon azok után, hogy a hónapokon át tartó nyeretlenségi sorozatát megszakítva, az Olasz Nagydíjon, illetve a múlt hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíjon zsinórban két győzelmet szerzett. Tegyük hozzá, a Red Bull pilótája így is 69 pontos hátrányban áll a tabella harmadik helyén, igaz, az elmúlt két hétvégén 40 pontot hozott a vb-éllovas Oscar Piastrin.

A hollandok négyszeres Forma–1-es világbajnoka a monzai és a bakui győzelme után, a két hétvége között, frissen szerzett licenszével a zsebében az első GT3-as futamán sem talált legyőzőre a Nürburgringen. Verstappen immáron az ottani királykategóriában állt rajthoz a helyi NLS-széria idei kilencedik fordulóján, méghozzá egy olyan Ferrari 296 GT3-mal, amivel korábban Franz Hermann álnéven tesztelt a helyszínen.

Verstappen és váltótársa, Chris Lulham a ködös, esős körülmények között rendezett kvalifikáción a harmadik rajtkockát csípte el, de a négyórás futam végén a 31-es rajtszámú Ferrari megnyugtató, csaknem 25 másodperces előnye birtokában kapta meg a kockás zászlót. Az első két óra – ezzel együtt az első két etap – Verstappené volt, aki azután, hogy az 1-es kanyarban átvette a vezetést, 1 perc 10 másodperces fórt épített ki; ez a különbség a későbbiekben is inkább a sárga zászlós időszakoknak és a lassú zónáknak betudhatóan csökkent.

A 27 éves versenyző bemutatkozó GT3-as sikere kísérteties párhuzamot mutat pályafutása első Forma–1-es sikerével, melyet a 2016-os Spanyol Nagydíjon, a Red Bull-os előléptetése utáni első futamán szerzett meg.

Verstappen, a GT-versenyzés, illetve a legendás Nordschleife története azonban itt nem ért véget, ugyanis a holland vágya az, hogy immáron a valóságban is rajthoz állhasson a nürburgringi 24 óráson. Erre már a Red Bull is áldását adta, mint arról korábban a Vezess beszámolt: