A hétvégén lezajlott a több meglepetést is hozó 2025-ös Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj, melynek eseményeit Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel beszélte át a Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió idei 18. adásában.

A bakui győzelem után Max Verstappen újra esélyes a címvédésre? Összeomlott az éllovas Oscar Piastri, vagy csak rossz hétvégéje volt? Melyik McLaren-pilóta bírja jobban a nyomást? A Ferrari a konstruktőri ezüstöt is végleg eldobta? Mit jelent Carlos Sainz williamses dobogója? Keressük a válaszokat.

