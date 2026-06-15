A monte-carlói futamon jó néhány bokszutcai gyorshajtásos büntetést osztottak ki, és miután az Alpine felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Pierre Gasly két ilyen, 5 másodperces büntetése kapcsán, kiderült hogy – legalábbis a francia esetében – hibás mérés állt a háttérben. Gasly büntetéseit utólag törölték, a pilóta visszakapta a befutónál jegyzett 3. helyét.

A Barcelonában múlt pénteken kihirdetett döntéssel a Red Bull-os Isack Hadjar elveszítette dobogós helyezését, így a Red Bull hivatalosan jelezte, hogy mérlegeli a fellebbezést, ahogy a McLaren is erre készül, hiszen Oscar Piastri is kapott 5 másodpercet a futamon, ráadásul Gasly visszahelyezése miatt még egy pozíciót is veszített az ausztrál.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff pénteken azt mondta, a Gasly-döntést ők nem kívánják megfellebbezni, ám átnézik a jogi lehetőségeket, hogy a George Russellnek is kiosztott büntetéssel lehet-e kezdeni valamit.

Hétfőre a csapat a Motorsport.comnak megerősítette, hogy az Alpine példáját követve ők is felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be az FIA-hoz Russell ügyében.

A sikerre ugyanakkor igen kicsi az esély, hiszen Russell esete jóval bonyolultabb: hiába feltételezhető, hogy ő is hibás mérés alapján kapta meg az 5 másodpercet, melyet ugyan – a csapat hibájából, az első biztonsági autós szakasz alatti kapkodás közbeni kerékcseréjénél – nem is töltött le, azaz még visszavonható lenne, de épp a le nem töltés miatt kapott aztán egy bokszutca-áthajtásos büntetést, amit viszont le is tudott a hajrában, azt visszacsinálni már nem lehet.

Ha Russell valami csoda folytán „visszakapná” az 5 másodpercet, a 12. helyről az 1 pontot érő 10. helyre lépne előre, melyet amúgy maga az Aston Martin-os Fernando Alonso is úgy örökölt meg a szintén megbüntetett cadillaces Sergio Pereztől.