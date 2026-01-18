Most lehet igazán nagy jelentősége annak, hogy Max Verstappen GT-csapata, a Verstappen Racing több évre szóló megállapodást kötött a Mercedesszel. A Forma–1 négyszeres világbajnoka akár már az idén rajthoz állhat a nürburgringi 24 óráson, azonban ahhoz, hogy ez az álma teljesüljön, előtte még rajthoz kellene állnia a helyi NLS-széria egyik versenyén.

Ehhez a szükséges engedélyt már tavaly megszerezte, amikor a GT3-asok mezőnyében teljesített egy futamot – ráadásul futamgyőzelmet ünnepelhetett a végén –, ennek ellenére az idei szereplésének gátat szabhat ez a feltétel, ugyanis a bajnokság összes futama ütközik az F1-es versenynaptárral. Mivel a 24 óráson jó eséllyel egy Mercedesszel szerepelne, a Motorsport.com cikke szerint a stuttgarti gyártó vezérkara, köztük Ola Källenius vezérigazgató, valamint a Forma–1-es csapatot vezető Toto Wolff már azért lobbizik a szervezőknél, hogy egy héttel halasszák el az NLS szezonnyitóját.

„Benyújtottak egy kérelmet a lehetséges halasztásra vonatkozóan, de egyelőre ennél többről nincs szó” – nyilatkozott a kialakult helyzetről Mike Jager, a sorozat főnöke. „Vizsgáljuk, mik a lehetőségek, még semmi sem dőlt el.”

Amennyiben engednek a Mercedes kérésének, a halasztani kívánt NLS1-futamot március 21-én, vagyis a Kínai és a Japán Nagydíj közötti egyetlen üres hétvégén rendezhetik meg. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy márciusban a Zöld Pokol környékén meglehetősen szeszélyes az időjárás, továbbá azt, hogy a lehetséges alternatív időpontokat már lefoglalták más bajnokságok.

Úgy hírlik, hogy Verstappen a csapattársait is kiválaszthatja a 24 órás versenyre. A holland nagyon szeretné a csapatában tudni Lucas Auert, akit tavaly csak egy hajszál választott el attól, hogy megnyerje a német túraautó-bajnokságot (DTM) – nem mellesleg, jól ismeri az osztrák a Red Bull pilótája, hiszen 2014-ben még egymás kihívói voltak a Forma–3-as Eb-n. Ugyanúgy az esélyesek között lehet Verstappen tavalyi nürburgringi váltótársa, Chris Lulham, valamint a Mercedes gyári pilótái közül Jules Gounon és Daniel Juncadella is.

A héten Max Verstappenék idei F1-es autójának festését is bemutatták – az a Vezess alábbi cikkéből derül ki, hogyan fog kinézni az RB22: