A Lego nemrég kötött együttműködést a Forma-1-gyel, melynek keretében amellett, hogy többféle méretben és bonyolultságban piacra dobják a mezőny összes autóját, látványos programokkal is készülnek a versenyhétvégékre.

Pont ilyen zajlott a vasárnapi Miami Nagydíj előtt is: a 20 pilóta nem teherautó-platón vagy nyitott veterán és/vagy sportkocsikban ülve ment ki a felvonulásra, hanem 10 darab, egyenként kétszemélyes Lego-F1-esbe ültek.

A tíz csapat autóit idéző gépeket egy 26 fős, tervezőkből, mérnökökből és Lego-építőkből álló csapat hozta létre több mint 22 000 munkaóra alatt a LEGO Csoport csehországi, Kladnóban található gyárában. A közel 1:1 méretarányú versenyautók nemcsak megidézik az F1-es járművek formavilágát, hanem olyan apró részletekre is odafigyeltek, mint a szponzori logók vagy az eredeti Pirelli gumiabroncsok.

Kattints a képre, galéria nyílik!

A rendhagyó parádé nem pusztán látványos volt, szemmel láthatóan versenyzők is nagyon élvezték a különleges felvonulást, széles mosollyal integettek az autókból a közönségnek és egymásnak, fotóztak-videóztak a telefonjaikkal.

The LEGO McLaren cuts across everybody at Turn 1 but Ferrari come out in front 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/AJoINnAQFW

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025