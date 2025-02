Tavaly év végén jelentették be, hogy a 2025-ös Forma-1-es szezontól a száguldó cirkusz partnere lesz a népszerű játékgyártó.

Az építhető F1-es modellek mellett programsorozatban is testet ölt az együttműködés, a Legougyanis valamilyen formában minden fordulón ott lesz majd, 13 kiemelt helyszínen pedig külön szurkolói zónát működtet, ahol kreatív programok, exkluzív építési kihívások és fotópontok, valamint a teljes F1-es termékválaszték várja a látogatókat.

A Lego Pit Shop pop-up üzlet 20 futamon, köztük a Magyar Nagydíjon is jelen lesz, ahol az összes F1 csapatot felvonultató LEGO készlet elérhető lesz a rajongók számára, beleértve a Lego Speed Champions, Lego City, Lego Technic, Lego DUPLO és a gyűjthető Lego Collectibles termékeket is.

Egyes Lego-üzletek is izgalmas, versenyzéssel kapcsolatos programokkal várják az F1-rajongó kicsiket és nagyokat. Lesz versenyrámpás játék, ajándék poszter és ingyenes Lego-kormányépítő foglalkozás is, az elkészült darabot ráadásul a gyerekek haza is vihetik.

A hazai F1 rajongók sem maradnak izgalmak nélkül, ugyanis a Magyar Nagydíjon kívül is különleges élményekre számíthatnak. Érdemes lesz figyelni a magyar Lego közösségimédia-csatornáit!

Persze a hungaroringi események előtt, már most, otthonról is elmerülhetünk az F1-es Lego-tartalmakban: Lego Magazin márciusi számában egy különleges, F1-es kapcsolódású Lego City versenypályát találhatunk, a júliusi szám pedig egy gyűjthető versenyautókkal kapcsolatos játékkal várja a gyerekeket. A lego.hu oldalon családoknak szóló játékos feladatok, cikkek mellett egy izgalmas Lego F1-es versenyzős játék is várja a látogatókat.

A weboldalon élő közvetítések is várhatók, amelyek még több izgalmas bejelentést tartogatnak. Az első élő közvetítés során, amit március 1-én tartanak, a rajongók megismerhetik a Lego és az F1 partnerség 2025-ös újdonságait, valamint az exkluzív Lego Insiders játék részleteit. A Lego Play alkalmazásban a gyerekek szabadjára engedhetik kreativitásukat, kísérletezhetnek, alkothatnak, és megoszthatják építményeiket más F1- és Lego-rajongókkal.