Az autó- és legórajongók halmazai egyértelműen metszik egymást, a közkedvelt dán játékgyártó nem véletlenül adja ki különböző közismert márkák utcai és versenyautónak egyszerűbb és bonyolultabb építőkészleteit.

A Lego kínálatában az idők során nem egy F1-es modell is akadt már, de ezek mind az adott csapatokkal-márkákkal való külön megegyezésen alapultak, ám hamarosan a teljes mezőny minden autója megjelenhet, a cég ugyanis hosszú távra szóló együttműködést kötött a Forma-1-gyel.

A kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt években kiugróan megnőtt az F1 népszerűsége a fiatalabb rajongók körében – több mint négymillió 8 és 12 év közötti gyerek követi aktívan a sportágat az Európai Unióban és az Egyesült Államokban, továbbá az Instagram-követőinek 40%-a is jelenleg 25 év alatti, így logikus volt, hogy a játékgyártó hangsúlyosabban megjelenjen ezen a területen.

Az együttműködés 2025-ben indul különböző szórakoztató programokkal, amelyeket a nagydíjak alatt a rajongói zónákban szerveznek a rajongók és a családok számára, valamint számos érdekes tartalommal a LEGO Csoport felületein.

Természetesen a kínálat is új szettekkel bővül, amelyek segítségével az F1 rajongók kockákból újraalkothatják az F1 csapatokat. A kicsiknek készült Duplo, valamint, korosztálytól függetlenül a gyerekeknek, tizenévesnek, valamint felnőttnek szóló készletek is lesznek.

A Lego megjelenik majd a 2025-ös versenynaptár kulcsversenyein, hogy ígéretük szerint eddig nem látott módon vigyék el a játékot az F1 bokszutcájába.

We’re putting play in pole position!

Launching in 2025, we’re bringing the thrill of Formula 1 to fans of all ages 👉 https://t.co/5tK3U2NCts#F1 pic.twitter.com/r9rZJ9fWKJ

— Formula 1 (@F1) September 18, 2024