A Lego számos autómárka kedvelt utcai és versenyautói kínálja kisebb, és nagyobb, bonyolult, Technic-változatban is, de ilyen még sosem volt: életnagyságú, járóképes McLarent építettek, melyet a brit márka Forma-1-es sztárja, az idén a világbajnoki címért is harcban álló Lando Norris körbe is vitt a silverstone-i versenypályán.

A dán játékgyártó már korábban piacra dobta a McLaren P1-es szupersportkocsi Technic-változatát (a korábbi években az Ulitmate Car-sorozatban volt egyébként Porsche 911 GT3 RS, Bugatti Chiron, Lamborghini Sián és Ferrari Daytona SP3), de most nem elégedtek meg ezzel, a McLaren Automotive szakembereivel nekiláttak a valódit közelítő darab megtervezésének és megépítésének.

23 szakember összesen 8344 órát töltött el, mire elkészült az eredetivel egyező méretű (4980 mm hosszú, 2101 mm széles és 1133 mm magas) Lego-P1. Az autóhoz 342 817 darab Technic-elemet használtak fel – 393 különböző elem, 11 konkrétan a modellhez készült –, az 1220 kg-os járgány hajtását nyolc, egyenként 96 Lego Power Function elektromotorból álló csomag adja.

McLaren P1 A McLaren 2013 és 2015 között gyártotta akkori csúcsmodelljét, a P1-est. Az autóban 3,8 literes V8-as benzinmotor dolgozik, melyhez két turbó csatlakozik, de hibrid hajtást is kapott. 727 lóerős teljesítményt és 720 Nm csúcsnyomatékot tud a belső égésű motor, melyhez közel 180 lóerőt és 260 Nm nyomatékot ad az elektromos hajtás. Az összteljesítmény így 916 lóerő, a csúcsnyomaték 980 Nm A P1 tisztán elektromos üzemben nagyjából 10 km-t képes megtenni. Az autó álló helyzetből 2,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a 200-ig további 4 másodperc kell neki. Végsebessége – gyári elektronikus korlátozással – 350 km/óra.

Ez lett az első életnagyságú Lego-autó, mely képes kanyarokat bevenni, mely versenypályán tett meg egy kört, valamint amelyet Forma-1-es versenyző vezetett – hiszen míg a puding próbája az evés, a legóautóé a vezetés, amit Lando Norris örömmel vállalt. Ilyen volt a legendás brit versenyhelyszínen a rendkívüli P1-es köre: