Idén januárban, a Nürnbergi Nemzetközi Játékvásáron (Spielwarenmesse) jelentette be a Mattel, hogy több mint 10 év után újra partnerségre lép a legendás luxusautó-gyártóval, a Ferrarival. Az együttműködés első fázisa a most leleplezett kilenc Hot Wheels kisautó, melyek a Ferrari gazdag történelmét ünneplik: az 1:64 arányú modellek között megtalálhatók legendás közúti modellek, de a legmodernebb versenyautók is.

Elsőként egy gyűjtőknek szánt, két limitált szériás autóból álló csomag érhető el a Mattel Creations oldalon, amely a Ferrari 312 P és a Ferrari 499P Modificata modelleket tartalmazza. Előbbi a Hot Wheels márka legelső, 1970-ben kiadott Ferrari kisautóját idézi meg, utóbbi pedig a Le Mans-i 24 órás autóverseny 2024-es győztese előtt tiszteleg. (A Ferrari ugyanis ötven év kihagyás után a Ferrari 499P-vel tért vissza az endurance (hosszútávú) versenyzés világába, méghozzá azonnali sikerrel.)

A boltok polcaira 2025 júniusától kezdve érkeznek a prémium minőségű anyagokból, autentikus részletekkel készült Hot Wheels Ferrari játékok. A kínálatban ott lesz a SF90 Stradale Assetto Fiorano RC, amely a Ferrari egyik legexkluzívabb sportautójának távirányítható modellje; a legendás Ferrari F50, amelynek közvetlenül egy Forma–1-es versenymotor alapján fejlesztették ki az utcai motorját; vagy a Ferrari 250 GTO, a világ egyik legértékesebb autója. Az 1962 és 1964 között gyártott modell érdekessége, hogy összesen 36 darab készült belőle, így Enzo Ferrari személyesen választotta ki minden vevőjét, kizárólag olyan emberek számára engedélyezve az eladást, akik versenyzőként vagy tapasztalt sportautó-tulajdonosként már bizonyították alkalmasságukat.

A Hot Wheels Ferrari 2025 termékcsalád modelljei:

• Hot Wheels for Ferrari Heritage Set (Hot Wheels Ferrari 312P & Hot Wheels Ferrari 499P Modificata)

• Hot Wheels Premium 499P Modificata

• Hot Wheels Premium LaFerrari

• Hot Wheels Premium Ferrari F50

• Hot Wheels Premium Ferrari 250 GTO & Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter

• Hot Wheels Ferrari SF90 Stradale

• Hot Wheels Ferrari F40 Competizione

• Hot Wheels Ferrari 365 GTB4 Competizione

• Hot Wheels Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano RC