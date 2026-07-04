Három, a Williamsszel eltöltött szezon és 61 futam jutott Nicholas Latifinek a Forma-1-ben. A kanadai versenyző 2022 végén akasztotta szögre a sisakot, a legtöbben pedig onnan emlékezhetnek rá, hogy balesete miatt küldték be a biztonsági autót a 2021-es bajnoki finálén, az Abu-dzabi Nagydíjon. A történteket ismerjük, Max Verstappen az utolsó körben előzött, majd lett először bajnok Lewis Hamilton ellenében.

Latifi az eset után kapott hideget-meleget, még testőrt is fogadott ezek miatt. Azóta már békésebb az élete: diplomát szerzett, majd alapított egy tequilamárkát. Utóbbi révén került vissza végül is az F1-hez az expilóta a Brit Nagydíjon, mint az italmárka tulajdonosa.

Latifi azonban nem akárhogy népszerűsítette brandjét: konkrétan beállt a DJ-pult mögé. Ez különösen azok számára volt meglepetés, akik tudták, hogy nem csak egy sima üzletember keveri a talpalávalót, hanem egy egykori F1-pilótáról van szó.

Az F1-esektől egyébként nem áll kifejezetten távol a DJ-skedés. A 2000-es évek sztárja, Giancarlo Fisichella még a Magyar Nagydíjak utáni afterpartikon is zenélt, weboldalán pedig fel is tünteti tevékenységei közt a lemezlovasságot. Szintén zenész az egykori Red Bull-növendék Jaime Alguersuari, neki ma már az első számú tevékenysége az, hogy a keverőpultok mögött áll vagy éppen a stúdióban dolgozik valami újdonságon.