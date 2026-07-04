Nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának munkatársai az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán állítottak meg egy Törökországból Németországba tartó kamiont. Az egész rutinellenőrzésnek indult, de aztán a gépjárművezetőnek számot kellett adnia a furcsaságokról.

Nem véletlenül, ugyanis a pénzügyőrök olyan helyeket is átvizsgáltak a kamionon, ahová általában csempészárukat szoktak rejteni. Hogy mennyit számít a rutin, meg az évek, azt jól mutatja, hogy a kutatás nem volt eredménytelen: a külső tárolórekeszekben csempész cigarettára bukkantak. Sőt, még a Mercedes-Benz Actros alsó műszerfali borítása mögött is rejtőzött egy adag cigaretta. Összesen 336 darab, török eredetű, különféle márkanevű, zárjegyes doboz került elő.

Ezek után megkérdezték a sofőrt, hogy azért árulja el, mégis mi történhetett? A férfi azt válaszolta, hogy csak 30 doboz az övé, a többi cigarettáról nem tudott. Ő elcserélte a kamiont egy kollégájával, hogy hamarabb jusson el Németországba. Erre már a pénzügyőröknek is kikerekedett a szeme, hiszen a nemzetközi forgalomban részt vevő kamionokra azonos vezetési és pihenő idők vonatkoznak, a sebességhatárokról már nem is beszélve. Attól nem lesz valaki gyorsabb, ha kamionosként átül egy másik szerelvényre.

A NAV munkatársai a csaknem egymillió forint értékű füstölni valót lefoglalták. A kamionos ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A sofőr mintegy 1,3 millió forint bírságra számíthat.

A jövedéki termékekre, így a dohánytermékekre is külön szabályok és mennyiségi korlátozások vonatkoznak, akár az Európai Unión belüli szállításról, akár a nem uniós országból történő behozatalról van szó. A pénzügyőrök minden esetben ellenőrizhetik a birtoklás körülményeit és az okmányokat, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni.