Azonnal magára vonja a tekinteteket ez a Scania 770S háromtengelyes nyerges vontató. Nemcsak a fényezése, hanem a különféle díszítések is különlegessé teszik. Hogyan született meg? Amikor a márka ír forgalmazója, a Westward Scania korábban azon gondolkozott, hogyan ünnepelje meg fennállásának 50. évfordulóját, akkor gyorsan világossá vált, hogy ezt a mérföldkövet csak egyetlen módon lehet megkoronázni: egy limitált, Svempa által jegyzett különkiadással.

Az ír Scania közösség mindig is rajongott a legendás V8-as motorért, így születhetett meg a „Westward Scania Special Edition by Svempas”. Ez a kiadás tisztelgés a márka, a V8-as motor, valamint az azt övező kultusz előtt.

6 fotó

A neves kamion tuning mester, Sven-Erik Bergendahl („Svempa”) 2021-ben adta át híres műhelyét a Scaniának, hogy az egyedi megjelenésű vontatók története a márka égisze alatt folytatódjon tovább. A cél viszont ugyanaz maradt: kis szériás, különleges megjelenésű, limitált szériás vontatók építése.

A Westard Scania jubileumi modellje ugyanezt a filozófiát követi, mivel csak 50 darab készült belőle. „Csinálhattunk volna belőle 100 darabot, de a félévszázados évfordulóhoz pontosan 50 darab illik” – jegyezte meg Thomas Diffley, a Westward Scania értékesítési és marketing vezetője.

És van még egy ok, ami miatt ez a modell történelmi jelentőségű. Svempa idén április végén elhunyt. Ez a különkiadás így az utolsó, valóban Svempa által inspirált limitált széria, amelynek exkluzivitása évtizedekre bebetonozódik. Éppen ezért ez a limitált szériás változat könnyeket csalhat a rajongók szemébe.