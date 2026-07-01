Egyszerű fizikai oka van annak, miért jóval alacsonyabb a nagyobb járművek (buszok, tehergépkocsik) megengedett maximális sebessége: azért, mert meg is kell tudni állniuk. Egy 40 tonnás kamionnak például 102 méterre van ahhoz szüksége, hogy 90 km/óráról teljesen megálljon. Ezt az értéket mind a nagyobb tömeg, mind a nagyobb sebesség tovább növeli, nem véletlenül ellenőrzik ezeket szigorúan világszerte.

Ennek fényében nem is csoda, hogy a német rendőrök azonnal ugrottak, amikor egy autós bejelentette nekik június 25-én, hogy az esti órákban egy kamionost látott, aki az autópályán, az építkezések mellett valami eszement tempóban előzgeti a többi járművet. A hatóságok meg is találták, akiről a bejelentés szólt, és le is terelték az A6-os autópályáról egy pihenőnél.

A rendőrök itt már bele tudtak nézni a tachográfba, az adatok pedig azt mutatták, hogy

156 km/órával is haladt a kamion a megengedett 80 helyett.

Elvileg erre nem is lehetne képes a jármű az elektronika miatt, de azt is megbuherálták az eszetlen száguldás érdekében. Természetesen a 25 éves sofőr számára ezzel a fuvar véget ért: elkérték a kamion kulcsait, na meg a jogosítványt is. Büntetése legalább 700 euró (kb 250 ezer forint), valamint három hónap vezetéstől való eltiltás lesz, de ha a hatóságok úgy döntenek, hogy ez már kimeríti a jelentős veszély okozását, akkor a szankciók is súlyosabbak lehetnek.

Az Európai Unióban a kamionokat jogszabály alapján sebességkorlátozó berendezéssel kell felszerelni. Ez a rendszer a jármű motorvezérlésével működik együtt, és megakadályozza, hogy a jármű tartósan túllépje a beállított legnagyobb sebességet. A nehéz tehergépkocsik esetében ez jellemzően 90 km/h, amelyet a gyártók a gyakorlatban gyakran 89 km/h körüli értékre állítanak be a mérési tűrések figyelembevételével.