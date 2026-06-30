Rokonszenves a Tonaléhoz közeledve a rendes tolótető megléte, aminek aerodinamikai vagy sóherségi okból egyre kevesebb autóban örülhetünk. Hasonlóan kellemes meglepetés volt a motorházfedelet felemelő két teleszkóp is a pálca helyett. Ezek csak részletek, de jelzik, hogy az átlagos Stellantis-autók színvonalánál az Alfa igyekszik magasabbra lépni.

Azzal is élteti a benned élő autórajongót, hogy a technikai mérőműszerek menüpontban láthatod a töltőnyomást és a 240 Nm-es maximumból épp lehívott mennyiséget. A kiegészítő műszerek között leolvasható az olajhőfok, a váltóolaj hőmérséklete és az elektromos töltés. Azt is értékeljük, hogy a fordulatszámmérő aljában a digitális óracsoport olajhőfok-mutatót ad, nem a hűtőfolyadék hőmérséklete látszik.

Kicsit rövid az ülőlap magasabb embereknek a fekete-fehér Alcantara-kárpitozású, jó oldaltartású első ülésekben. Ellenben a kilátás szörnyen rossz az autóból. Az első tetőoszlopok szélességét tetézi a magasra húzott övvonal és a kis hátsó szélvédőnyílás.

Igazi öngól a 20-as kerék mert bántóan kényelmetlen a rugózás a /40-es gumikkal. Mélyen rossz választás oda, ahol ennyire sok a rossz út. Mivel a Sport Speciale alapfelszerelése a nagy felni, ezzel a kivitellel ez adottság.

Miden autóhoz alulról illik közelíteni, itt is a takarékos állással kezdtem. Számomra használhatatlannak bizonyult a DNA-kapcsoló A állása, mert idegesítően nagy pedálerőt rendel a gázpedálhoz és egyszerűen terhes ilyen ellenállással szemben küzdeni vezetés közben. Ezt súlyosbítja a hajtáslánc szedálása. Ha sárgára vált a lámpa és a hirtelen megállás helyett a gázadás a jobb megállás, a hajtáslánc reakciója kiábrándítóan lassú.

N üzemmódban minden téren sokat javul a helyzet, de itt is sokkal több gondosságot, nagyobb ráfordítást követelne a váltó illesztése a motorhoz és az alapjárati motorleállítás összehangolása.

Mert most nagyon darabosan működik, sokat rontva a hajtáslánc komfortján. Városban ismétlődő rántások kísérik a motor visszatérését a hajtásba. A motor késve reagál a gázadásra, ott ragad a fokozatokban, amikor gyorsítási igényt jelzünk a gázpedállal. Amikor kelletlenül mégis visszavált, utána meg aránytalanul erős kihúzatás következik, amit nem tenne szükségesé a gyorsítás ereje.

A hajtáskomfort annak ellenére gyenge, hogy a modellfrissítéssel gyorsabbá vált a benzines automatikus leállítása, a fejlesztők okosítottak a szelepvezérlésen a teljesítményigény kiszolgálására és a kuplungvezérlésen is finomítottak elinduláskor.

Kézzel váltva sok baj megoldódik. A váltófülek hatalmasak és fémből készülnek, ami nagyon kellemes meglepetés a sok plasztik váltóflepni után. Akárcsak a finoman kattanó hang a váltások során.

Ahhoz képest, hogy a 48 voltos kisegítő hibridrendszer egyik fő eleme egy önindító generátor, az autó egész komoly hibridnek mutatja magát. Elsősorban azért, mert a tesztelt Tonale képes csak a villanymotorral haladni kis sebességnél, sőt, az elektromos motor gyorsítani is képes az autót egyedül.

A Tonale a dinamikus D üzemmódban van igazán elemében. Nagyon tetszett a kormányzás, mert a közvetlenre áttételezett volánnal kis mozdulatokkal irányítható az autó, könnyű rátenni a kigondolt ívre. A kormány 2,28 fordulatot tesz meg a végpontok között, kivéve a plug-inben, ahol 2,5-öt.

A karosszéria kis dőlésekkel viseli a vadul megindított kanyarokat és amit különösen szerettem benne, hogy gázelvétellel is lehet picit fordítani rajta, mert a fara egész lelkesen mozdul kifelé, amivel szűkíteni lehet az íven. Egyenetlen, magyaros országúton is jól tartja az ívet, a feszes futómű dacára nem pattog arrébb az ívről az úthibákon.

A mókának szűk korlátokat szabott azonban a széria gumiabroncs. A tesztautón lévőnél a Sport Speciale jobban tapadó gumikat érdemelne, ha maradni akarnak a Bridgestone-nál, akkor a Turanza helyett egy Potenzát, amivel a Tonale többet tudhatna.

Nem gyors autózáskor, hanem a hétköznapi használatban a kényelmetlen rugózásban jön ki, hogy a futómű nincs azon a színvonalon, mint a kortársak legjobbjai közé tartozó 147 és 156, de visszamehetnénk a 164-ig vagy az 1994 utáni Spiderig és GTV-ig, amelyek a maguk korában legjobban hangolt futóművű autók közé tartoztak. A Transaxle-korszak és a hátsókerék-hajtás letűnését az Alfa remek elsőkerekes futóművekkel igyekezett kompenzálni. Ami ezt a nagy korszakot idézi, az a zavaróan széles fordulókör, a parkolás és a megfordulás ebben az Alfában is szükségtelenül sok lépést igényel.

Bár az sem túl impresszív, ahogy a számok nőnek a sebességmérőn, de a motor karaktere is idegen az Alfákhoz társított tüzességtől. Nyúlós, nem elég lelkes és közel sem hat 174 lóerősnek az elektromos támogatással. A motor nem azt hozza, amit ígér, de ezt már a 2022-es menetpróbán is tapasztaltuk.

Autópályán 100-zal haladva 2000, 130-nál is csak 2800 a fordulatszám hetedikben. A négyhengeres, kellően finoman járó motor csendben dolgozik a háttérben, a szélzaj sem jelentős. Egyedül a gördülés válhat hangossá, de ez az aszfalt érdességétől függ és csak helyenként jelentkezik az összességében kényelmesen haladó autóban.

Éjjel jó hasznát vesszük a mátrix LED-fényszórónak, amit alapáron ad a Sport Speciale. Mivel az ülés kényelme is rendben van és a Harman/Kardon hangrendszer is jól szól, a Tonale kellemes, hálás társ hosszú utakon.