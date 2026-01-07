Beülve feltűnő a képernyők uralta tér, a hangulat komoly, de nem komor, a súlyosan, ellenállással mozgatható ajtók és a tapintható felületek pedig hozzák azt, amit egy Auditól elvárunk. Persze a gombok irtása hozott egyfajta minőségérzetet érintő lankadást, hiszen nincsenek míves, hűvös tapintású kezelőszervek: szinte mindent virtuális úton kell intézni.

Nem véletlen, hogy a vezető előtt trónoló képernyőkettőst digitális színpadnak keresztelték. Ez az egység a Q6 E-tron, a Q5, és az A6-ok után most a Q3 belterében jelent meg. Az ívelt panelben az 11,9 colos Audi Virtual Cockpit műszeregység és a 12,8 colos központi érintőképernyő lakik, ránézésre egyetlen, folyamatos egységet alkotva.

A kezelőfelület új generációs, Android Automotive (ez nem egyezik meg az Android Auto-val) operációs rendszerre épül, nagy ikonokkal és letisztult menüstruktúrával – így javult a kezelhetőség és az átláthatóság az előző verzióhoz képest. A korábbi megoldást én kicsit zsúfoltnak éreztem, ez sokkal “áramvonalasabb”, a műszeregység már szinte puritán. Nincs meg a klasszikus, négy órás elrendezés, inkább a mobilokra emlékeztető applikációs elrendezéssel kapjuk meg a jó öreg sebességadatokat, navigációs információkat. Így mintha maradna némi kihasználatlan tér ezen a hatalmas kijelzőn, és jó lett volna a régi analóg órákat idéző elrendezés is opcióként.

Ahogy azt a kor megköveteli saját fiókot állíthatunk be az autóhoz, amiben mindent személyre szabhatunk. Akár a klíma gombjait is babrálhatjuk, a beragadó menüként állandóan látható sorba ugyanis saját szájíz szerint pakolhatjuk a funkciókat.

Így ez egy egész használható megoldás: ülésfűtés, hőfok, befújás helye, és bármilyen extra funkció ide rögzíthető, az ikonok nagyok, könnyű a vezérlés vezetés közben is. Ha nem akarunk tapogatni van magyarul is értő hangfelismerő, ami képes akár a hőfok szabályzására is. A ChatGPT korában nem tűnik csúcstechnikának a darabos robothangon, csak a fedélzeti funkciók parancsszavait értő rendszer, de reméljük ez egy frissítéssel cserélhető lesz a jövőben.

A kormányra is érintésérzékeny felület került, amit még mindig lecserélnék a hagyományos gombokra, egyszerűen nehéz megtalálni az aktiváláshoz szükséges pontos pozíciót, nyomóerőt, nem véletlenül tér vissza legújabb beltér terveivel erre a megoldásra a Volkswagen.

A fejlődés jegyében kidobták a bajuszkapcsolókat, a kormány mögött egy fix fekete sávon bal oldalon találjuk az ablaktörlő-irányjelző-fényszóró kombót, jobb oldalon pedig a menetválasztó billenőkapcsolót. Elsőre szokatlan, furcsa hogy három ujjnyi tömböt kell mozdítani az indexeléshez, az ablaktörlőt pedig tekerőgombbal aktiválhatjuk. Használhatóság szempontjából nagyjából ugyanazt hozza, mint a megszokott elrendezés, de cserébe teljesen másképp néz ki. Így a fejlődés iránti igényt is kielégítették és nem kaptunk bosszantó funkciót, ez valahol egy win-win szituáció.

Trendkövető az alul-felül lapított kormány, ami még mindig kényelmes, kellemes darab a fontos helyeken perforált vegán bőr borítással. Kényelmesek az S-line bőrhatású ülései, sportos kialakítással és kihúzható combtámasszal, az kár, hogy 18 millió forintért az elektromos állítás már nem fért bele az összeállításba. Akinek az amúgy állatmentes bőrkárpit nem elég zöld, az kérhet újrahasznosított műszálas szövetborítást is.

A műszerfal alumínium sávja kellemesen hideg tapintású, sötétben pedig az ajtókon 300 lézerrel vágott lyukon át derengő hangulatvilágítás mutatja, hogy ezen a téren is lehet csavarni egyet a megszokott bazári LED-es megoldásokon.

Tárolók terén a kötelezőt hozza az Audi Q3, nincs trükkös tolható középkonzol, csak a klasszikusok: mély tároló a könyöklőben, fix pohártartók, és egy vezeték nélküli töltővel szerelt zárható rekesz a mobilnak, az ajtókban pedig tisztes méretű zsebek várják az apróságokat.

Hátul mutatja a Q3, hogy vérbeli családi autó: az osztott ülőpad továbbra is 15 centiméteres sínen csúsztatható, így bőséges lábtér alakítható ki. A magasaknak a tetőkárpitba kialakított két homorú vájat ad több fejteret, a könyöklő két pohátartóval adott, és van harmadik zóna a klímához már ebben az összeállításban is.

A mozgatható ülések miatt a csomagtér alaphelyzetben 488 literes, de az ülések előre tolásával akár 575 literig bővíthető, az ülések teljes lehajtásával pedig 1386 liter áll rendelkezésre.

A mindennapokban jól jön a 40:20:40 arányú üléshajtás és így télen a síalagút is esszenciális extrának tűnik, csakúgy mint a két oldalról kihajtható csomagrögzítő fülek. A konkurenseknél gyakori csomagtér-oldalfalba helyezett karok hiánya tűnt fel, amikkel egy mozdulattal előre lehetne dönteni a hátsó ülést – itt ezt hagyományosan az üléstámlához bemászva kell megtenni. A csomagtér padlóját két szinten lehet rögzíteni, alul pedig a szériafelszereltség részét képező mélynyomó foglalja el a teret, pedig itt is lehetne opció egy hasznos rekesz, annak aki nem akar gyomormasszírozó mélyeket.