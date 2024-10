Rögtön szemet szúrt az ajtónyitást követően a Terramar belső kilincse, illetve a becsukást segítő fül. Egy héttel korábban ugyanis ezekhez nagyon hasonló megoldásokat láttunk a Škoda Elroqban, a világpremieren is. Persze egy a cégcsoport, így nem kell ezen meglepődni. A Cupra szokásához híven bronzosította ezt az elemet számos egyéb kiegészítővel együtt, feldobva ezzel a kicsit komor, sötét utasteret. A sötétségen enyhít a hangulatvilágítás is, melyből még a hátsó sorba is jutott.

Sofőrközpontúnak mondható a Terramar beltere, hiszen a 12,9 colos középső érintőképernyő elfordítása mellett a középkonzolt is úgy alakították, hogy a vezetőnek egyszerűbb legyen kotorászni a pohártartó és a hűtött vezeték nélküli telefontöltő környékén. Mindenki talál olyan kormány- és üléspozíciót, mely mellett látható marad a 10,25 colos digitális műszeregység minden pixele, valamint a motorháztető fölé vetített kijelző is.

Az érintőképernyő azonban nehezen kezelhető kapacitív felületekkel párosul. Sokkal könnyebb a kormányról hagyományos gombokkal állítani például a 390 W-os, 12 hangszórós Sennheiser hifi hangerején, mint simogatni a vonalakat – nem beszélve a klímavezérlésről. Vezetés közben ez elvonja a fókuszt, mert valóban odafigyelést igényel, meddig és hogy érintse az ember a felületeket a kívánt beállításokhoz.

Android- és iOS-rendszerű mobilokat is képes tükrözni a Cupra, akár vezeték nélkül is. Ennek leginkább a navigációnál örültem, kontraszt szempontjából szerencsétlen színválasztás volt ugyanis barnásvöröses színnel behúzni a zöld térképre az útvonalat.

Jó fogású, abszolút kézre áll a lapított aljú kormány, és az első sportülések is kényelmesek, remek oldaltartással. Az üléspozíció nem túl magas, de nem is a földön ülünk, a legtöbb SUV-ban érzésre magasabban foglalunk helyet. Az elsőkhöz hasonlóan a hátsó ülések is keményen tömöttek. Nincs panasz a helykínálatra: bőséges a fej- és a lábtér is, négy felnőtt simán elfér. Hosszát tekintve ugyan csak hat centivel múlja felül a Terramar a Formentort, de kb. húsz százalékkal nagyobb az új autó beltere kisebb rokonáénál.

Az utastér anyagminősége megfelel az előzetes várakozásoknak, ráadásul a magasabb polcon lévő Cupra ezt úgy hozza, hogy több helyen is újrahasznosított, fenntartható anyagokat használ. Modellváltozattól függően alkalmaznak a Terramarban tengerből kihalászott műanyagot és újrahasznosított poliésztert, a bőrkárpitot pedig növényi alapú festékkel színezik.

Praktikusságát tekintve a Terramar fő vonzereje nem az utastér rakodórekeszekben keresendő, ezen a téren átlagos az autó. Csomagtere azonban nagyobb, mint a cikk vége felé, a táblázatban sorolt riválisoké. Alapesetben 508 literrel gazdálkodhatunk, ám a hátsó üléssor 15 centivel csúsztatható, a jobb oldali ülés külön kezelhető. Teljesen előretolva a sort a raktér már 642 liter. A plug-in hibrid változatnál az akkumulátor helyigénye miatt ez a két érték 400, illetve 490 liter.