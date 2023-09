Az új és a régi kor keveréke a beltér. A könnyen átemelhető alkatrészeket megörökölte a Tonale a Giulia-Stelvio-párostól, a kormány, a zseniális fémből készült váltófülek és a menetválasztó kapcsoló, valamint még néhány apróság közös. Ezen túl viszont véget ér a rokonság, a vezetővel szemben található (de ma már ipari alapkelléknek számító) 12,3 colos TFT mellé középen 10,25 colos érintőképernyő került, amin már egy teljesen új fedélzeti rendszer fut.

Az utóbbi időben mindig a digitális szolgáltatások hiánya volt az első számú kritika az Alfa Romeóval szemben, de a Tonale most bepótolt mindent. A Stellantis hátterével készült rendszer villámgyors, a megjelenítésre sem lehet panasz, aprólékos grafikákat találunk a menürendszerben, egész gazdag az autóval kapcsolatos képernyők adatáradata. Többek között a turbónyomást is figyelhetjük, ha ehhez van kedvünk.

Minden finomhangolható, a vezetőtámogató rendszerek érzékenységétől egészen a klímát jellemző aprólékos funkciókig. A légkondicionáló emellett kapott fizikai gombokat is, ahol a legfontosabb dolgokat (befújás erőssége, iránya, hőmérséklet) azonnal szabályozhatjuk.

Akárcsak más Stellantis alá tartozó modelleknél, itt is kialakítható saját felhasználói profil, saját képernyőkre saját alkalmazások pakolhatóak, és online megy az adatforgalom, élő információkkal dolgozik a navigáció, okostelefonról pedig ellenőrizhető az autó több tulajdonsága, az ajtózár, vagy például a világítás.

Itt nem ér véget az okostelefonos támogatás, elöl-hátul USB A, C csatlakozók vannak, és akad 12 voltos csatlakozó is az utastérben ugyanúgy, mint a csomagtérben, ráadásul van vezeték nélküli töltés is.

Jó hangulatú a beltér, az apró dekorációk, a hatvanas éveket idéző formai kikacsintások, a mindenhol visszatérő embléma egyedi összképet alkot. A felhasznált anyagok terén viszont nem kiemelkedő a Tonale, néhány kezelőszerv kifejezetten olcsó hatású, a klímapanel például a konszern egyéb modelljeiben sokkal tetszetősebb.

A praktikum jó átlagos, a magas könyöklőben nagy méretű rekesz található, a pohártartók a váltókar mögött kaptak helyet, az ajtózsebek pedig alfásan szűkösek. A csomagtér viszont tisztes méretű, 500 literes, ami annak is köszönhető, hogy a gigantikus kerékszetthez nincs ötödik darab, szükségpótkerék sem, ami érthető, egy ekkora darab cseréje már sok autós számára megerőltető feladat lenne, jobb megvárni a trélert, ha eldurran a gumi.

Helykínálatát tekintve tökéletesen átlagos a Tonale, elöl kényelmes két megtermett utas számára is, hátul a fejtér korlátozott, az ülőlap alacsony, és a hátlap kissé meredeken áll, így hosszú úton nem ez a legkényelmesebb második sor, akinek ez prioritás, annak még mindig ott a fél számmal nagyobb Stelvio. A hátsó kerék felett véget érő ajtón pedig a beszállás is nehezített feladat, elég szűk az ajtónyílás. Beülve már a két USB-csatlakozó és a külön szellőzők, valamint a kihajtható könyöklő két pohártartóval emeli a kényelmet.