1972 nyarán motorra pattant Ferdinand Piëch. Európa egyik leggazdagabb családjának a sarjaként ugyan klasszikus aranyifjúnak tűnhetett az akkor 35 éves német fiatalember, ám tehetséges mérnökként éppen előtte kaszált méreteset az első öthengeres szívómotor egyik megalkotójaként (ami két évvel később a W114-es Mercedesben debütált). Zsebében a pénzzel Giorgetto Giugiaróhoz tartott, ám útban Torino felé tett egy örökre emlékezetes kitérőt, meglátogatta Gerd Porsche nevű unokatestvérét Luganóban.

Akinek ott és akkor elcsábította Marlene nevű feleségét.

Nem sokkal később már egy romantikus hosszú hétvégén kalandoztak hármasban: a nőcsábász feltaláló, a kikapós szépasszony és a bérelt Alfa Romeo Spider hármasa messze ható történeteket kezdett:

a szűkebb család tudomása mellett tizenkét évig voltak egymás szeretői (ezalatt végig mások házastársaiként éltek)

a Volkswagen-konszern későbbi vezetőjeként Ferdinand hosszú időn át próbálta bezsebelni az Alfa Romeo márkát (de ez a hódítása soha nem sikerült neki).

A topmenedzser érzelmi kötődése mellett nyilvánvalóan súlyos Excelek tucatjai támasztották alá, hogy kell a csoport portfóliójába egy szexi, mediterrán vérű, sportos autómárka – ami végül Ferdinand Piëch 2019-es halála előtt nem sokkal jött össze.

Büszke Barcelona

Az Alfa maradt az olasz Fiatnál, manapság már a Stellantis elhanyagolt gyerekének tűnik, a VW-konszern eközben a világ egyik legvonzóbb turistaközpontjának számító Barcelona központtal megalkotta a Cupra márkát. Sosem tudjuk meg, mit szólna az üzleti terv efféle csavarjának mai – immár meglehetősen fényes – eredményeihez az olasz branddel sokáig kacérkodó, de kőkemény cégvezető Piëch (aki háromszor nősült, hivatalosan tizenkétszeres apa), mindenesetre 2022-ben az Alfa két meglévő modellje mellé nemrég mutatta be a harmadikat, ezzel szemben a Cupra a meglévő öt modellje mellé most mutatott be újabb hármat. 112 éves márka vs. 3,5 éves márka. És senki ne vágja rá, ja, könnyű, ott van mögötte a VW… Az Alfa környékén legalább annyi konszerntárs tömörül.

Csakhogy itt messziről látszik, iszonyatos pénzeket tol a Cuprába a wolfsburgi központot iránytó és a VW-csoportot részben tulajdonló Porsche-Piëch család, amelynek egyes tagjai személyesen is megjelentek pár napja a Barcelonától fél órára lévő Sitges mellett, az Unstoppable Impulse nevű rendezvényen. Plusz itt volt a fél katalán kormány, Joan Laporta, a Cupra által szponzorált FC Barcelona legendás elnöke, Alexia Putellas aranylabdás futballista, Jutta Kleinschmidt, akit ezen az oldalon nem kell bemutatni, plusz helyi művészek, sokmilliós követőtáborral rendelkező influenszerek, a Cupra márkára szemmel láthatóan büszke Catalunya társadalmi elitje. Plusz vagy nyolc tévéstáb, és kétszáztizennyolc újságíró a világ minden részéről, azt sem tudtam kiszűrni, kit védenek a hírességek közül a testőrök.

Láttam már vagy száz autóipari prezentációt Los Angelestől Göteborgon át Tokióig, de ekkora showt nemigen. Kezdésnek a közel 30 fokos délutánból betereltek egy dizájnbetonból épült óriási partyhouse-ba.

Egy óra múlva átsétáltunk egy egészen különleges helyre felhúzott épületbe, egyeseknek ekkor esett le, hol vagyunk: az 1922-től épített, Terramar nevű két kilométeres oválpályán, amelynek első, 1923-as versenyén 155 km/órás átlaggal teljesítette a győztes a négyszáz kilométeres – azaz kétszáz körös – versenytávot.

Senki ne lepődjön meg, hogy nem hallott róla, Európa második oválpályája (igen, Brooklands volt az első) azóta szinte csak pusztul. John Williams filmzenéjével (Schindler listája) még szomorkásabb az alábbi képes összeállítás róla.

Meglehetősen különleges sétálni a százéves, repedezett aszfalton és magunkba szívni egy versenyautók által alig használt, lepukkant pálya atmoszféráját, de mélázni nincs idő: ismét erős járművek az oválon. Még egyszer hangsúlyozom, nagy szívvel rakták össze ezt a rendezvényt, ugyanis a Terramar teknőjében bandukolva elhaladtunk a Cupra mai versenyautói között.

Behuppanva az ovál közepén álló épület nézőterére, egy volt rocksztár lendülete ragadja magával a figyelmünket. Wayne Griffiths edzőcipője, szűk farmerje, gyárilag kopottas bőrdzsekije és a belőtt sérója egy harmincas pasijé, az arca inkább 65, a karakteréhez képest Billy Mack puha pojáca mindenki kedvenc karácsonyi filmjében.

Győztes Győr

„Ma este bemutatjuk a Cupra 2025 végéig piacra kerülő, új generációs hőseinek teljes kínálatát” – kezdi Griffiths. „Középtávú célunk évi 500 ezer autó kiszállítása, miközben új piacok felé folytatjuk nemzetközi terjeszkedésünket, illetve új piaci szegmensekben is megjelenünk. Elkötelezettek vagyunk mindezek megvalósítása mellett. Csakis az emberek számítanak, mert végső soron az emberek alkotják a márkát” – ilyesmiket mond egészen hosszan és hosszan, mire begördül az első autó.

Pontosabban az autó alá csúsztatott, aprócska kerekű robotok hozzák be az első újdonságot, amely a pálya után a Terramar nevet kapta a marketingosztálytól. Ugyan csak 2024-től árulják, már most szériakésznek tűnik a 4,5 méteres SUV formája. Lesz belőle tisztán elektromos módban száz kilométert menni képes plug-in hibrid, és – újabban már ez a meglepő kijelentés – sima, belső égésű motorral szerelt változat is. De talán számunkra a legérdekesebb, hogy a győri, még Audi-gyárként emlegetett komplexumban készül majd.

„Terramarban kezdődött minden a Cupra számára. Új, sportos, hibrid SUV modellünk tökéletesen ötvözi a merész arányokat a tekintetet vonzó, megnyújtott motorháztetővel, miközben ’cápaorra’ egyfajta átütő legyőzhetetlenséget és elszánt győzni akarást jelképez” – mintha előre meg lenne írva Diez szövege is, és természetesen így is van: nézzék csak meg az előző kép jobb alsó sarkában azt a szürke négyzetet.

Így van ez a legtöbb komoly és terjedelmes prezentáción, ebben semmi egyedi nincs, a következő modellben annál több, a Terramanál is szexibb kasznival gurult elénk a Tavascan. Az ívelt tetejű, olyan 4,2-4,3 méter körüli szabadidő-autóról még kevesebb kézzelfogható információt árultak el, annyit azonban mindenképpen, hogy ez már kizárólag villanyos lesz, és szintén 2024-ben érkezik. Jelen állás szerint sorban a második újdonságként.

2019-ben láthattuk már koncepcióként, néhány formai eleme pedig a 2021-es Cupra Tavascan Extreme E Concept tanulmányra utal.

Ha maradunk a mai szabályozásnál, akkor három év múlva az akkor immár nyolctagú Cupra modellkínálatból öt lesz zöldrendszámos, ebből három teljesen elektromos, ugyanis 2025-ben jön az a jármű, amelyre mintha a legbüszkébbek lennének Barcelonában. Élőben is egyértelműen az UrbanRebel néz ki a legvagányabban, sokkal-sokkal jobban mutat, mint a képeken. Ezt jelentették be utoljára, és a prezit követően ezt hagyták a színpadon az újságírósereg martalékának, a sajtóanyagban is csak erről voltak képek.

Higgyék el, az UrbanRebel mindkettőt üti sármban. Sziluettje ugyan nem egyedi, de a kiskocsi kiállása és apró részletei együtt magával ragadóan vonzó városi elektromost alkotnak. Utoljára jön, mégis erről közölték a legtöbb konkrétumot.

Az elsőkerék-hajtású villanyautó a csoport MEB Small platformjának műszaki alapjaira épül, 4,03 méter hosszú, 226 lóerős (166 kW) motorja 6,9 másodperc alatt gyorsíthatja százra, és “akár 440 kilométeres” hatótávra lesz képes.

Nem véletlen a Cupra-szinten már-már szószátyár adatmennyiség.

„A Cupra UrbanRebel az elkövetkező évek legnagyobb projektje vállalatunk számára, mivel kulcsfontosságú a teljes egészében elektromos márkává való átalakulásunk szempontjából. Mi vezetjük a csoport fejlesztését, azaz egy hosszú távon fenntartható városi mobilitást szolgáló járműcsaládét a Volkswagen-csoport különböző márkái számára” – ezt már Werner Tietz, a Cupra kutatás-fejlesztési alelnöke közölte.

Ha jól értjük a lényeget, Spanyolország fontos bázisa lesz a konszernnek az elektromos átállásban, ugyanis tízmilliárd eurós beruházással és 62 együttműködő vállalattal olyan gyártó- és tervezőbázist hoznak létre, ami a teljes VW-csoport jövőbeli fejlesztéseit ellátja majd. Ide jutott 3,5 év alatt a Cupra márka.

Az a Cupra, amelynek 2021-es mérlege 200 ezer autó és 2,2 milliárd euró bevétel, és amely a hírek szerint sokkal több pénzt termel a SEAT nevű testvérénél. 2022-re minden ismert globális nehézség ellenére 500 ezer kocsival számolnak. Az a Cupra, amely már így is több autót értékesít, mint a 112 éves Alfa Romeo.

Valami csak összejött Piëchnek, aki az égből figyeli, miként hasít volt cége szexi, mediterrán vérű márkája, amelyhez az ő tökössége is kellett. Természetesen nem ezért írtam a cikk leadjében tizenháromszoros apukának (miközben a cikkben meg hivatalosan tizenkétszeresnek).

Mint pár éve kiderült, Marlene egyik, manapság már negyvenes gyermekének a született hódító, Ferdinand az apja. Ahogy kicsit a Cupra márkának is.