Mazdát vezetni hagyományosan jó dolog, és ez pont így van a konkurenseknél valamivel alacsonyabb építésű CX-30-as esetében is. A 186 lóerős motor az összkerék-hajtással magabiztosan mozgatja a másfél tonnás autót, a katalógusban szereplő 9 másodperces gyorsulás nem rossz érték egy ilyen kaliberű autótól, de különösebben nem is jó. Érzésre nem a dinamizmus ami eszünkbe jut róla vezetés közben, inkább a kiegyensúlyozottság, ami megkapó benne, a hatfokozatú automatikus váltó úgy dolgozik benne, hogy nem is tűnik fel a jelenléte, finoman, érezhető terhelésváltások nélkül kapcsolgat, megfontoltan, őrült kapkodás nélkül.

Kormányzása közvetlen pontos, jól eltalált a kormányforgatáshoz szükséges erő is, és még visszajelzést is ad az út és a kerekek közti kapcsolatról. A kifejezetten igényes futómű is remek kompromisszum, jó menetkomforttal, de határozott, jó úttartással, ami még a galádabb úthibákkal is sikeresen megbirkózik. Utastere csendes, a hangszigetelés is jó, sem a motor, sem a futómű felől nem jön zaj, egyedül a külső tükrök szélzaja hallható, az is legfeljebb tempós, autópályás utazásnál.

Vezetőtámogató rendszerei megbízhatóak, felesleges pánikkeltéssel nem borzolják sem a sofőr, sem az utasok idegrendszerét, de amikor szükség van rájuk, megteszik amit kell, megmentik vagy a gyalogost, vagy az autót a sérüléstől. Jó, a kötelező, sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer ebben az autóban is zavaró, de mint ahogy korábban volt róla szó, egy gombbal elnémítható. Cserébe számítani kell arra, hogy a holttérben feltűnő járművekre is csak fényjelzéssel fog figyelmeztetni, ha szükséges.