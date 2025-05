Kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag bárhová lőhetett volna új modelljével az Alfa Romeo. Választásuk végül a kis szabadidő-autók kategóriájára esett. Ehhez volt is a Stellantisnál alap a PSA-korszakból származó CMP képében: a padlólemezre több különböző 4-4,5 méter körüli autó is épült 2018 óta, a Junior szegmensében például az Opel Mokka, a Fiat 600 vagy a Jeep Avenger.

Maga a Junior konkrétan 4173 mm hosszú, 1781 mm széles és 1533 mm magas. A márka egyik célja bevallottan az volt, hogy megszólítsa azokat, akik kedvelték a Giuliettát és a MiTo-t. Másfelől ez az autó egyfajta bemutatója is annak, mire számíthatunk dizájnfronton a márkától.

16 fotó

Ennek megfelelően van is látni-, illetve emészteni való a külsőn. Az autó alapkiállása vagány, a rövid túlnyúlások zömökséget adnak neki, mégis maradt tér a formákkal, az ívekkel játszani.

A legvadabb elképzelések főleg az autó elején jelentek meg. Olyan a látvány, mintha a tervezők skiccei életre keltek volna – képzeljük el akkor, milyenek lehettek a valódi skiccek! Ott van például a Junior „szája”, melyet immár nem oszt ketté a scudetto, vagyis a pajzs alakú rész alja. A scudetto kitöltése sem a megszokott: a felső részen parányi Alfa Romeo-logó helyett konkrétan a sárkány és a kereszt jelenik meg nagy méretben ennél a változatnál. (Hozzáteszem, ez a motívum nem volt mindenkinek egyértelmű a környezetemben, és nem autós analfabétákról beszélek.)

Tervezői szempont volt az is az újítások mellett, hogy a márka örökségét megőrizzék és továbbvigyék. Alapvetően ez sikerült is, bár jobban megnézve ezekkel más márkák ismerős jegyeit is akaratlanul magukra aggatták. A hármas osztatú első fényszórók hunyorítva a Renault-féle C alakú fényszórókat idézik, míg az autó farán a fekete lámpasziget ívéről nekem az új Toyota Prius ugrott be, nem a Giulia TZ.

Ezek azonban csak részletkérdések lehetnek olyankor, amikor az összkép működik. Márpedig működik. Az Alfa Romeo Junior ugyanis fejeket elcsavaró tárgy a benzinkúton, a hipermarket parkolójában és a városi dugóban araszolva is. Tény, hogy látványos a 18 colos felni, amiben látszólag alig van anyag, és a vörös fényezésre is felkaphatja az ember a fejét, de ezek csak részei az egésznek.