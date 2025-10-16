A 33 Stradalétől kölcsönzött, homorú pajzzsal, az azt szegélyező, korábban a Giulia GTA megkülönböztető jegyének számító áttörésekkel, valamint a Junior osztatlan alsó légbeömlőjével újul meg az Alfa Romeo Tonale. Újak a keréktárcsák, és színes helyett monokróm emblémákat alkalmaztak elöl és hátul.

28 fotó

Ha más az összhatás, arról nem csak ezek a részletek tehetnek: a tervezők csökkentették az első túlnyúlást, viszont növelték az első és hátsó nyomtávot. Ez utóbbi a módosult arányok mellett a karosszéria oldaldőlését, valamint az alulkormányozottsági hajlamot is csökkenti.

A motorok immár teljesítik az Euro 6E-bis szabványt, a hibrid modelleken pedig új vezérlő egységet építettek be, ami közvetlenebb, lineárisabb teljesítménykifejtést tesz lehetővé. A gyár szerint immár észlelhetetlen a váltás a belső égésű és a villanymotor között.

Fontos, bár inkább ergonómiai újdonság, hogy a korábbi, hagyományos választókar helyett mostantól egy tárcsa szolgál irányválasztásra az automata váltónál. Maga a padlókonzol is új, ahogy a beltér egyes szín- és anyagkombinációi is.

A karosszériaszínek három új metálfénnyel (Rosso Brera, Verde Monza, Giallo Ocra) nyolcra bővült.

A modellstruktúrát is átdolgozták, megjelent az új Sprint kivitel – alatta a belépő Tonale, felette a Tonale Ti és a Tonale Veloce található.

A frissített modell bevezetésekor ismét lesz a Sport Speciale kivitel, ezüst karosszériabetétekkel, fehér feliratos fekete Brembo féknyergekkel , fekete-fehér Alcantara üléskárpitozással, fehérrel varrott Alcantara műszerfalborítással. Ez utóbbi fölött kígyóbőr-texturájú műszerfal-betétet találunk, színátmenetes hangulatvilágítással.

Ha ennél is sportosabb Alfára vágysz, van – vagy hát inkább volt – erre is lehetőséged: