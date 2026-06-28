Technológiai áttörést értek el a NEFTON projektben – adta hírül az MAN Truck & Bus. A bajor haszongépjárműgyártó bejelentette, hogy sikerült megvalósítani egy 3000 amperes töltést egy tesztjármű és a kísérleti, laboratóriumi töltőállomás között.

A Müncheni Műszaki Egyetem és a freiburgi Fraunhofer ISE tesztpadjain végzett vizsgálatsorozat megbízható adatokat szolgáltatott egy olyan nagyáramú töltési rendszer hőviselkedéséről, kapcsolóelemeiről, hűtési megoldásairól és biztonsági felépítéséről, amely a jövőben akár három megawattos (MW) töltési teljesítményt is lehetővé tehet.

Ezzel egyre közelebb került az a forgatókönyv, amelyben egy elektromos teherautó, vagy kamion mindössze 10-15 perc alatt legalább 400 kilométeres távolság megtételére elegendő áramot tud felvenni. Ez az előrelépés különösen azokban az esetekben jelentős, amikor a törvényileg előírt vezetési szünetek alatt nincs lehetőség töltésre.

A rendkívül nagy töltési teljesítmény azokat a szállítási feladatokat is támogatja, amelyek üzemeltetési okokból éjszakai töltés nélkül indulnak, hiszen a teherautó így gyorsan visszaállhat a forgalomba. A “négykezesben” végzett fuvaroknál pedig különösen fontos, hogy a leállási idő a lehető legrövidebb legyen. Hosszabb távon az extrém gyors közbenső töltés akár az akkumulátorok méretének csökkentését is lehetővé teheti, ha naponta több alkalommal is elvégezhető.

A megawatt‑tartományú töltési teljesítmények elérése érdekében a NEFTON 3000 projekt keretében újratervezték a kulcsfontosságú alkatrészeket. Az áramútvonalat úgy optimalizálták, hogy az elektromos ellenállás a lehető legkisebb legyen, mivel a nagy áramerősségek jelentős hőveszteséget okoznak. A kábelek, csatlakozók és elosztóegységek folyadékhűtését úgy alakították ki, hogy minden komponens a megengedett hőmérsékleti tartományon belül működjön, és megfeleljen a szigorú hőtechnikai és elektromos követelményeknek.

A mágneskapcsolókat és a lekapcsoló egységeket nagy kapcsolási teljesítményre tervezték, miközben biztosítják a szükséges biztonsági szinteket. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a járműbe történő integrációra is, amely a beépíthetőséget, a tömeget és a biztonságot egyaránt figyelembe veszi.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ahhoz, hogy a jövőben az egy megawattot meghaladó teljesítmények valósággá válhassanak, először olyan új generációs akkumulátor rendszereket szükséges kifejleszteni, amelyeket kifejezetten nagy töltési teljesítményre terveztek. Az energiatároló berendezések kémiai összetételét, a modulok kialakítását és az elektromos összeköttetéseket is optimalizálni kell extrém áramerősség hatékony felvétele és feldolgozása érdekében.

A NEFTON projektben az MAN Truck&Bus mellett részt vett a Müncheni Műszaki Egyetem, a Prettl Electronics Automotive, valamint a Deggendorfi Műszaki Egyetem. A projektet a Német Szövetségi Gazdasági és Klímapolitikai Minisztérium finanszírozta, a DLR projektmenedzsment ügynökség pedig szakmailag támogatta.