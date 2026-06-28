Technológiai áttörést értek el a NEFTON projektben – adta hírül az MAN Truck & Bus. A bajor haszongépjárműgyártó bejelentette, hogy sikerült megvalósítani egy 3000 amperes töltést egy tesztjármű és a kísérleti, laboratóriumi töltőállomás között.

A Müncheni Műszaki Egyetem és a freiburgi Fraunhofer ISE tesztpadjain végzett vizsgálatsorozat megbízható adatokat szolgáltatott egy olyan nagyáramú töltési rendszer hőviselkedéséről, kapcsolóelemeiről, hűtési megoldásairól és biztonsági felépítéséről, amely a jövőben akár három megawattos (MW) töltési teljesítményt is lehetővé tehet.

Ezzel egyre közelebb került az a forgatókönyv, amelyben egy elektromos teherautó, vagy kamion mindössze 10-15 perc alatt legalább 400 kilométeres távolság megtételére elegendő áramot tud felvenni. Ez az előrelépés különösen azokban az esetekben jelentős, amikor a törvényileg előírt vezetési szünetek alatt nincs lehetőség töltésre.

A rendkívül nagy töltési teljesítmény azokat a szállítási feladatokat is támogatja, amelyek üzemeltetési okokból éjszakai töltés nélkül indulnak, hiszen a teherautó így gyorsan visszaállhat a forgalomba. A “négykezesben” végzett fuvaroknál pedig különösen fontos, hogy a leállási idő a lehető legrövidebb legyen. Hosszabb távon az extrém gyors közbenső töltés akár az akkumulátorok méretének csökkentését is lehetővé teheti, ha naponta több alkalommal is elvégezhető. 

Komoly áttörést értek el az elektromos kamionok töltése terén 1

A megawatt‑tartományú töltési teljesítmények elérése érdekében a NEFTON 3000 projekt keretében újratervezték a kulcsfontosságú alkatrészeket. Az áramútvonalat úgy optimalizálták, hogy az elektromos ellenállás a lehető legkisebb legyen, mivel a nagy áramerősségek jelentős hőveszteséget okoznak. A kábelek, csatlakozók és elosztóegységek folyadékhűtését úgy alakították ki, hogy minden komponens a megengedett hőmérsékleti tartományon belül működjön, és megfeleljen a szigorú hőtechnikai és elektromos követelményeknek.

A mágneskapcsolókat és a lekapcsoló egységeket nagy kapcsolási teljesítményre tervezték, miközben biztosítják a szükséges biztonsági szinteket. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a járműbe történő integrációra is, amely a beépíthetőséget, a tömeget és a biztonságot egyaránt figyelembe veszi.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ahhoz, hogy a jövőben az egy megawattot meghaladó teljesítmények valósággá válhassanak, először olyan új generációs akkumulátor rendszereket szükséges kifejleszteni, amelyeket kifejezetten nagy töltési teljesítményre terveztek. Az energiatároló berendezések kémiai összetételét, a modulok kialakítását és az elektromos összeköttetéseket is optimalizálni kell extrém áramerősség hatékony felvétele és feldolgozása érdekében. 

A NEFTON projektben az MAN Truck&Bus mellett részt vett a Müncheni Műszaki Egyetem, a Prettl Electronics Automotive, valamint a Deggendorfi Műszaki Egyetem. A projektet a Német Szövetségi Gazdasági és Klímapolitikai Minisztérium finanszírozta, a DLR projektmenedzsment ügynökség pedig szakmailag támogatta.

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