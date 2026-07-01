A legfrissebb adatok alapján 2025 májusához képest 16 100-ról 21 600-ra ugrott az érdeklődések száma a használt hibdrid autóknál, ami látványos, 34 szzalékos növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan a Használtautó.hu oldalain elérhető hirdetések száma is jelentősen, 38 százalékkal bővült, elérve az 5400 darabot.

A vevők számára kifejezetten jó hír, hogy a hibrid állomány a növekvő volumen mellett némileg elérhetőbbé vált: az átlagár 10,75 millió forintról 10,28 millió forintra (-4,3%), míg a medián ár 8,89 millióról 8,59 millió forintra mérséklődött. A kínálat ráadásul egyre jobb minőségű, hiszen az átlagéletkor 5,1 évről 4,9 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 101 700 kilométerről 95 900 kilométerre esett vissza.

A modellek versenyében komoly átrendeződés zajlott le az elmúlt egy évben. A tavalyi harmadik helyezett Toyota Corolla az élre tört: több mint 1550 érdeklődéssel megszerezte a vezetést, minimálisan megelőzve a korábbi első Toyota RAV 4-et. A dobogó harmadik fokára a Toyota C-HR futott be 1300 érdeklődéssel.

Az éves összehasonlítás legnagyobb nyertese egyértelműen a Ford Kuga. A modell a tavalyi nyolcadik helyről a negyedik pozícióba ugrott előre, miközben a rá érkező megkeresések száma két és félszeresére, 480-ről 1200 darabra növekedett. A top 10-es listából hét helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak.

Az egész piac dübörög. erről ebben a cikkünkben írtunk: