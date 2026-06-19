Változatlanul nagyon élénk a használt személyautók hazai piaca: az elmúlt hónapban Magyarországon mintegy 84 200 személyautó cserélt gazdát. Ez az érték 6,8 százalékkal haladja meg a tavaly májusi szintet.

A Jóautók.hu közleménye szerint történetének második legaktívabb hónapján van túl a használtautó-piac. Bár a márciusi 92 ezres csúcsot nem veszélyeztette a májusi adat, immár négy egymást követő hónapban, tartósan a 80 ezres szint felett alakul a forgalom, amit korábban csak egyetlen hónapban, tavaly márciusban tapasztalhattunk.

A jelenség okai között kiemelhető, hogy idén a kedvező devizaárfolyam hatására közel 20 százalékkal felpörgött a használtimport, és az újautó-eladások is 10 százalék körüli mértékben emelkedtek. Ugyanakkor a forgalmat önmagában is növeli, hogy folyamatosan bővül a hazai autópark is, mára elérve a 4,4 milliós szintet.

Továbbra is igaz, hogy a vásárlók óvatosan költenek, és a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele teszi ki. A gazdát cserélt személyautók 61 százaléka legalább 15 éves, a minimum 20 évet elérő használt autók részaránya is 39 százalékot tesz ki.

Miközben a használtautó-piacon 2026 első öt hónapjában gazdát cserélt 407 500 személyautó mennyisége 4,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 388 500-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 61 100 darab volt, ami 18,5 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 51 550-es értéket.