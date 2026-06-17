A használt autókról sokaknak az óratekerés, a rozsda, a javítási számlák és az „első tulaj, végig garázsban tartott” nepper dumák jutnak eszébe. A hazai piac legtetején azonban teljesen más világ kezdődik: itt már nem takarékos családi kombikról, hanem több százmilliós szupersportkocsikról beszélünk.

A jelenlegi kínálat három legdrágább darabja együtt több mint 1,26 milliárd forintot ér. És ezek az autók, a hirdetések állítása szerint, mind itthon vannak, hazai papírokkal. Csak arra várnak, hogy valaki kiköhögje értük a pénzt és hazavigye.

Ferrari SF90 Spider Tailor Made 1/1: 330 200 000.- Ft

A lista „legolcsóbb” autója is 330 millió forintba kerül, ami önmagában jól mutatja, milyen magasságban járunk. A Ferrari SF90 Spider ráadásul nem egy átlagos konfiguráció, hanem Tailor Made 1/1 kivitel, vagyis a hirdetés szerint egyedi, személyre szabott darabról van szó.

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A nyitható tetős szupersportautó plug-in hibrid hajtást kapott: a belső égésű V8-as motort három villanymotor egészíti ki, ebből kettő az első tengelynél dolgozik, egy pedig hátul. A rendszer összteljesítménye 1030 lóerő, az autó 0-ról 100 km/órára 2,5 másodperc alatt gyorsul.

Lamborghini Aventador Ultimae Roadster: 368 590 000.- Ft

A második helyen egy Lamborghini Aventador Ultimae Roadster áll, 368 millió forintos árcédulával. Az Ultimae volt az Aventador-széria búcsúváltozata, a klasszikus, szívó V12-es korszak egyik utolsó nagy kiáltása. Roadsterként ráadásul még látványosabb, hiszen a tető nélküli élményhez társul a Lamborghini szögletes, agresszív formavilága és hangja, amit ma már egyre kevesebb új autónál lehet megtapasztalni.

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Az Aventador Ultimae Roadster szíve egy 6,5 literes, szívó V12-es motor, amely 780 lóerőt ad le 8500-as percenkénti fordulaton. Az összkerékhajtású Lamborghini 2,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 355 km/óra. A modellben négykerék-kormányzás, aktív futómű és a Lamborghini ISR nevű robotizált váltója dolgozik. Ez nem a finom, selymes hétköznapi közlekedésről szól.

Lamborghini Aventador SVJ: 568 960 000.- Ft

A lista csúcsán egy Lamborghini Aventador SVJ áll, 568 millió forintos árral. Ez már nemcsak drága, hanem csillagászati kategória: több mint félmilliárd forint egy olyan gépért, amelynek minden porcikája arról szól, hogy minél látványosabban, hangosabban és gyorsabban támadja az aszfaltot. Az SVJ az Aventador egyik legvadabb változata, amelyet a Lamborghini kifejezetten versenypályára hangolt.

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A technika itt is a 6,5 literes, szívó V12-es motor köré épül, de az SVJ-ben 770 lóerő áll rendelkezésre 8500-as fordulaton. A 0–100 km/órás sprint 2,8 másodperc, a végsebesség 350 km/óra feletti. Az SVJ egyik legfontosabb különlegessége az ALA 2.0 aktív aerodinamikai rendszer, amely a légterelők és csatornák vezérlésével képes változtatni a leszorítóerőt és a légellenállást. Magyarul: egyenesben igyekszik minél gyorsabb lenni, kanyarban pedig minél jobban az útra tapadni.